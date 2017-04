- Hvis jeg hadde levd slik folk tror, hadde jeg vært død for lengst

Saken oppdateres.

- No ska æ spill låta «værra med mæ hjem», sier Tysland fra scenen.

- Æ vil værra med dæ hjem, roper en kvinnelig publikummer fra salen.

Tilskuerne brøler av latter. Svarte skinnjakker, svarte mokasiner og svarte cowboyhatter. Store seidler med øl. Tande-P er konferansier. Dette er Olavshallen en lørdag i Trøndelag.

De vittige nordlendingene i rorbua kan bare ta av seg Olufluene og gå hjem. Det er trønderne som har tatt patent på folkeligheten, i hvert fall i kveld.

Øvde inn låtene på nytt

For 40 år siden ga Terje Tysland ut sitt første soloalbum. Nå spiller han den første av i alt to ønskekonserter, der fansen på forhånd selv har stemt frem sine favorittlåter. Klassikere som «Bøgda mi», «Heile livet» og «Send mæ en øl» er en selvfølge, men innimellom dukker også det også opp mer obskure låter.

- «Vi sprang som gale» heter en låt som jeg spilte inn i 90-åra. Den tror jeg at jeg aldri har fremført på konsert før, humrer Tysland.

Tysland, som har skrevet over 260 sangtekster, forteller at han har måttet øve inn flere av låtene på nytt. Et gjennomgangstema i flere av tekstene hans er fyll og fanteri, men namsosingen forteller at han selv ikke nyter alkohol under konserten.

- Jeg drikker veldig lite øl på jobb. Mange oppfatter meg som rølpekall, som bare driver med fyll og spetakkel. Hvis jeg hadde levd slik folk hadde trodd, hadde jeg vært død for lengst.

Trønderrockeren sier at han ikke har noe behov for å bli oppfattet som en strigla kar. Han mener det er en fordel at publikummet i Olavshallen overværer konserten sittende. På den måten får de også muligheten til å lytte til låttekstene.

- Om du går inn i flere av tekstene vil du se at de er triste og trasige. «Send meg en øl» har for eksempel en ganske trist tekst. Jeg har en stygg tendens til å tonsette alvorlige tekster med ekstremt lystig musikk.

Vestlending reiste 95 mil for å se Tysland

En som tilbringer kvelden på Tysland-konsert er blodfanen Leif Jostein Knutsen, også kalt «Leifen». Ikledd egendesignet Tysland-t-skjorte overværer han arrangementet med stor entusiasme. Han og kona har kjørt hele veien fra Karmøy for å få med seg ønskekonserten.

- Veien over Haukelifjell var stengt, så vi måtte kjøre cirka 95 mil for å få med oss konserten. Galskapen lenge leve, flirer Knutsen.

Dette er ikke det lengste han har reist for å komme seg på Tysland-konsert. I 2012 kjørte vestlendingen hele 1180 kilometer for å få med seg en konsert med sitt store idol i Namsos.

- Min store drøm er å få Terje Tysland til å spille i femtiårsdagen min.

Blanke blikk

Lystige brøl og latter, men plutselig tar konserten en annen vending. Tande-P kommer opp på scenen, og forteller om en veldig syk mann som ønsket å høre en spesiell låt. Tysland er berørt. Øynene til publikum blir blanke. Noen snufser, andre gråter.

- Heile livet for dæ, synger Tysland.