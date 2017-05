- Flere kjenner meg igjen i Amsterdam og London enn i Norge

Saken oppdateres.

Trondhjemmeren Joakim With Steen er den musikalske hjernen bak Norges MGP-håp JOWST, og nylig var han og vokalist Aleksander Walmann på rundtur i London, Riga, Tel-Aviv og Amsterdam – der de deltok på førfester i regi av lokale Eurovision-fans.

- Det var en stor opplevelse – og litt rart. Jeg ble nesten skremt i London, da vi sto på scenen og det viste seg at publikum kunne hvert eneste ord i låta vår, forteller 26-åringen som er født og oppvokst på Tiller, men som har jobbet som musikkprodusent i Oslo siden 2011.

Låt som vokser

«Grab the Moment», låten JOWST skal representere Norge med i den internasjonale Eurtvision-finalen i Kiev 9.-13- mai, har tydeligvis festet seg hos europeiske Eurovision-fans.

- Jeg har jobbet med musikk ei stund, men aldri opplevd maken til gira fans. Så positive og energiske, sier Steen. Han forteller at de har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på låten, som ble til som et slags samarbeid mellom Steen og vennene hans på en lukket Facebook-gruppe. Det han har merket seg, er at mange sier at de ikke likte låta så godt i starten, men at den vokser på dem etter hvert.

LES OGSÅ: MGP-vinner fra Trondheim fikk hjelp på Facebook

- Disse fanklubbene setter opp rangeringslister hele tiden, og oppdaterer dem etter hvert. På en av dem hadde vi steget fra 25. til 6. plass, forteller Steen, som legger til at sangen gjerne bør høres noen ganger, og at dette var en av hovedgrunnene til at de dro på rundturen.

Adrenalinet satt i kroppen

Under arrangementene var det pressekonferanser, møter med fansen og sceneopptredener.

- I London kom en gjeng som hadde printet ut bilder av oss som vi måtte signere. Det var rart å være i Amsterdam for første gang, og så vet folk hvem du er! I Norge er det noen som kjenner igjen Aleks ettersom han var med i The Voice, men jeg er ikke vant til å bli gjenkjent. Nå er det flere som kjenner meg igjen i London og Tel-Aviv enn det er i Norge, smiler Steen.

Kjempemorsomt, men også slitsomt, mener han om oppstyret for en som ikke er vant med det fra før. Om ikke der og da, så i alle fall da han kom tilbake på hotellrommet – eller hjem til Norge.

- Da jeg kom hjem igjen satt adrenalinet i kroppen, jeg ble rastløs og ventet på at noe skulle skje, forteller han.

Låt som motiverer

«Grab the Moment» har nylig rundet tre millioner avspillinger i Spotify, noe som er det tredje høyeste tallet blant alle årets deltakerlandene. Låten har også ligget lenger på VG-lista enn Margaret Bergers «I Feed You My Love», den største suksessen blant de norske Eurovision-bidrag etter Alexander Rybaks «Fairytale».

LES OGSÅ: Joakim sa først nei da NRK ringte

Sangen handler om å trå ut av komfortsonen og konfrontere sosial angst, noe Steen innrømmer passer på hans egen MGP-deltakelse. Nå registrerer han at innholdet også betyr noe for mange andre.

- På Instagram legger folk ut meldinger om hvor mye låta motiverer dem. Det viser at budskapet har nådd fram til veldig mange. Det kan høres ut som selvfølgeligheter, men det er ting som er lett å glemme.

Håper på sceneløft

Nå våger i alle fall JOWST, og de har også selvtillit med tanke på sceneframføringen i Kiev. Steen er hundre prosent trygg på at makker Walmann vil levere like bra hver gang.

- Det er det ikke alle som er med som gjør. Derfor tror vi at live-framføringen kommer til å slå positivt ut for oss, mener han.

Sceneshowet blir ganske likt den norske finalen, med Steen i lysende maske bak «spakene». De får i tillegg med seg to korister, men disse korer fra en egen vokalbås og vil ikke vises på scenen.

- Det ville ikke passet det minimalistiske visuelle uttrykket vårt, men det fyller ut lydbildet, mener Steen, som også lover et maksimalt fett lysshow.

Småbarnspappa

Midt oppi MGP-sirkuset har Steen blitt pappa for første gang til lille Sofia på tre måneder. Det er vanskelig å være borte fra datter og samboer, samtidig er Eurovision en mulighet han bare får én gang. Det gjør det desto viktigere å være til stede når han kan. Steens familie bor i Steinkjer, mens samboerens familie bor i Trondheim. Etter MGP-oppstyret har lagt seg, håper han å kunne dra tilbake til fødebyen på besøk.

- Det er det mest praktiske stedet å møtes for begge sider av familien, så vi har tenkt på å ha barnedåpen i Trondheim!