Hele kunstsamlingen blir tilgjengelig på nettet

Hovedbygget til Trondheim Kunstmuseum i Bispegaten har vært stengt siden 20. oktober på grunn av takreparasjoner. Men selv om museet er stengt, er det stor aktivitet innomhus. Det foregår nå et omfattende registreringsarbeid av kunstsamlingen. Målet er å fotografere hele samlingen og gjøre den tilgjengelig for alle – på nettet.

Moderne systematisering

- Det startet med at vi satte i gang et stort grafikkprosjekt der grafikkbegrepet er utvidet til å gjelde all kunst vi har på papir. Vi har hatt ett magasin med eldre innredning der alt var systematisert på kartotekkort. Så vi bestemte oss for å digitalisere alt og erstatte den gamle innredningen med moderne standard. De gamle arkivskuffene i tre blir nå byttet ut med nye i metall, forteller Cathrine Hovdahl Vik som er er avdelingsleder for utstilling, forvaltning og drift ved Trondheim Kunstmuseum.

Alt blir nå dokumentert med foto som skal legges ut på digitalt museum. Det er et viktig verktøy for studenter, forskere og for andre som lager utstillinger, ifølge Hovdahl Vik.

- Hele Museums-Norge er nå i gang med å bruke det samme registreringsverktøyet for sine samlinger. De kulturhistoriske museene har kommet lenger enn kunstmuseene med arbeidet, men vi er godt i gang. Vi har i dag cirka 1000 verk liggende ute på den åpne portalen, DigitaltMuseum.no.

Tanken er at det skal bli mulig for folk flest å ta en titt på kunstverkene ved TKM når man føler for det – hjemmefra. Dessuten vil digitaliseringen gjør arbeidet med museets egne utstillinger langt enklere.

Hele samlingen blir søkbar

- Når vi lager utstillinger blir det veldig greit å slippe å dykke ned i alle skuffene hver gang vi skal velge hvilke verk vi skal stille ut. Nå kan vi søke opp kunstnere eller emneord, hva slags materialer det er snakk om, motivkrets osv. Alt skal være søkbart, og jo mer tid vi bruker på hvert verk, dess mer brukervennlig blir dette digitale arkivet.

Kunstmuseet regner med at de vil være ferdige med den digitale registreringen i grafikkprosjektet ut på høsten. Arbeidet med å modernisere konserveringen følger parallelt.

Ivonne Geisler er malerikonservator ved Trondheim Kunstmuseum. Hun forteller at all kunst nå blir pakket i syrefritt papir, blant annet for å forhindre gulning.

Forhindrer gulning

- Vi prøver å skape de beste forholdene for kunsten. Dårlig papir gulner raskere og det er mye som påvirker dette. Lys, klimaforhold og papirkvalitet kan føre til misfarging av kunstverkene. Treverk er på den ene siden en fin buffer ved klimavariasjoner, men på den andre siden reagerer papiret raskere på treverk enn metall, sier Geisler.

Med hvite hansker løfter hun kunstverkene forsiktig over på tynt papir – syrefritt og skånsomt. Snart kan du se dem på nettet, noe Norsk kulturråd er svært begeistret for.

Kunsten blir tilgjengelig for alle

- Dette er kjempeviktig for å gjøre samlingen de forvalter tilgjengelig på en helt annen måte. Kunst oppleves selvsagt best ved at man oppsøker museet, men gjennom digitalisering får man vist samlingen for en hel verden, sier Lars Rogstad som er seniorrådgiver ved Kulturrådets museumsseksjon.

Han legger til at alle verk av kunstnere som døde for mer enn 70 år siden er falt i det fri, det vil si at bildene kan tas i bruk av andre.

- Dette åpner for eksempel for at en kreativ blogger kan benytte bildene, eller at man bruker bildene dersom man lager en fremstilling av en kunstners arbeid. Viderebruk av verk av yngre kunstnere er ikke tillatt uten at man forhører seg med kunstneren selv, eller etterkommerne, sier Rogstad.