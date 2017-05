Med Ida Jenshus inn i stua

Saken oppdateres.

- På Karmøy føltes det som vi var på hyttetur, sier Ida Jenshus.

- Pål spilte til og med på peisen! Men det funket til formålet, det skulle være en arena der jeg kunne prøve ut ting og der folk fikk bli litt bedre kjent med meg. Det blir noe helt annet enn på festival, der alt skal være etter skjema og der publikum er utålmodige, forklarer hun.

Om noen uker kommer Jenshus med konsertalbumet «Live», tatt opp under hennes intime duoturné med trommeslager/perkusjonist Pål Hausken i fjor høst. Alle de ti konsertene på turneen var i særdeles intime lokaler - for å få den rette «stuefølelsen», med publikum så å si i fanget.

Fredag slippes to låter, «In Your Arms» og «The Ones We Couldn’t Be», digitalt. Neste fredag kommer to til, før de to siste slippes 19. mai. Deretter samles alle til et album i digital- og vinylformat. Sistnevnte med litt lengre utgaver av noen av låtene, samt et bonusspor i «Sylvia», innspilt med Trondheimsolistene i Olavshallen.

Stokkøya og Moskus

To av sporene er tatt opp i Strandbaren på Stokkøya, mens to er tatt opp på Moskus i Trondheim.

LES ANMELDELSE FRA MOSKUS: Enda tettere på Ida

- Stokkøya har alltid vært et spesielt sted for meg, og jeg tror jeg har spilt der årlig. Trondheim og Moskus var også noe eget, det var den første konserten i byen siden jeg flyttet. Derfor var det både familie, venner og tidligere samarbeidspartnere i lokalet, og det ga en ekstra nerve – særlig til det eldre materialet, som var formet sammen med folk i rommet, forteller hun.

Behov for å strippe ned

Ida Jenshus’ forrige studioalbum, «Starting Over Again» var en endringsmarkør, mer dyptpløyende og psykedelisk enn den mer rendyrkede countrymusikken hun startet med. Det var også et utpreget «bandalbum», med lange instrumentalstrekk.

LES OGSÅ: - Musikken er min religion

- Målet mitt er hele tiden å være i endring, uten å legge lista lavere. Den forrige plata hadde store lydbilder og pakket instrumentalpartier rundt meg og låtene, så jeg hadde et behov for å strippe det ned. Samtidig var det viktig å ha med meg Pål på turneen, slik at det fortsatt var mulighet for å strekke musikken, gjøre den dynamisk og leke med den, forteller steinkjerartisten.

LES OGSÅ: Hun hadde festivalens mest intense konsert

Skrev låter via Skype

Spontaniteten fikk også uttrykk gjennom et ønske om å skrive låter underveis på turneen og framføre dem så snart de var ferdige. Enkelte ganger spilte de sanger Jenshus hadde skrevet ferdig klokken 02 natta før.

- «Hva i huleste er det du gjør», tenkte jeg, men det pushet meg og det var bare å hoppe i det. Det ble noen glemte vers her og der og det låt ulikt fra kveld til kveld, men vi fikk fanget det spontane og upolerte, forklarer hun.

En av de ferske låtene er skrevet med den amerikanske låtskriveren JD Souther, som hun har samarbeidet tett med de siste par årene og skal på California-turné med i juli. «Love Me Like Today» ble laget underveis i turneen – sammen med Souther via Skype.

- Det er første gang jeg har skrevet en låt på den måten. Men vi er veldig bestemte begge to, så jeg tror det var greit å ha Atlanterhavet mellom oss, ler Jenshus.

Låter fra låven

Jenshus har fortsatt adresse i Norge, men tilbringer store deler av tiden i USA. Etter noen måneder i Los Angeles har hun de to siste årene holdt til i country-mekkaet Nashville.

- Jeg har et behov for alltid å være på søken, og det å forflytte seg er en del av dette. Først og fremst har det beriket språket mitt å bruke engelsk i dagligtale, men jeg har også fått jobbe med låtskrivere, musikere og i andre studio, sier Jenshus, som tilbringer mesteparten av tiden i en låve på en gård utenfor selve Nashville by.

Gjør det meste selv

- Jeg har aldri jobbet alene i så stor grad som jeg gjør nå, der kan jeg prøve å finne ut hvor jeg vil, i ro og fred. Det er en plass jeg trives og kan jobbe kreativt, uten å være låst til et platestudio. Det gir en fin stemning og nerve, mener Jenshus, som kan love at det også kommer et nytt studioalbum i løpet av 2017. Hvordan det kommer til å høres ut, er hun mer hemmelighetsfull rundt. Både livealbumet og den kommende studioplata produserer hun selv - en ny utfordring i seg selv.

- Men ettersom jeg har jobbet så mye alene og spiller mange av instrumentene selv, blir det mer nakent enn forrige gang – uten at det trenger å bety at det bare blir gitar og vokal av den grunn.