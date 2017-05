Ny plate, ny festival

Jenter og gutter på 13 år skal ikke ha behov for å kjøpe rynkekrem eller slankepiller

- Vi nekter ikke for at vi fortsatt er veldig inspirert av folk som Bob Dylan og Rodriguez. Av norske artister har vi veldig stor respekt for det Jonas Alaska gjør, sier Jonas Peitersen,

Sammen med Mikael Øgaard utgjør han duoen Temporary. De slipper i disse dager sin debut-EP, og feirer det med konsert under Bakkefestivalen lørdag 6. mai.

Bandet ble i 2016 kåret til «årets mest lovende band» under Ut-Awards, da under det norske navnet Midlertidig, de har også spilt på Norwegian Wood som en av vinnerne i bandkonkurransen Bandwagon og varmet opp for nettopp Jonas Alaska og selveste Bjørn Eidsvåg.

The South-hjelp

EP-en er produsert av Alex Pettersen, krumtapp i Trondheims musikkmiljø gjennom sitt gitararbeid for Ida Jenshus, samt som frontfigur i sitt eget hjertebarn The South. Med i prosessen i Brygga Studio har også The South-bassist og Brygga-driver Pål Brekkås vært. Pettersen og Brekkås har også bidratt som musikere på innspillingen.

- Halvparten er spilt inn som duo, på hver vår side av et bord, slik vi pleier. Men resten har fått et litt større lydbilde, og der har Alex og Pål vært fantastisk flinke, forteller Peitersen.

- De har kommet med ideer, og først har vi vært litt sånn «njeeeei». Men så har de fått oss til å prøve likevel, og det har blitt bedre elleve av ti ganger, sier Peitersen.

Større lydbilde

For dem som kjenner Temporary som en følsom balladeduo gjennom låter som «My Final Call», finnes det overraskelser på EP-en. En låt som «Lost Case» er en utpreget americana-bandlåt, atmsofærisk og med større dynamikk.

LES OGSÅ: Årets nykommer har spilt inn én låt til nå

- «Lost Case» ble så bra med fullt band at vi har sluttet å spille den som duo etterpå. Uten slidegitar, synth og firstemt vokal blir det nedtur, rett og slett, sier Peitersen.

Under Bakkefestivalen lørdag stiller de med både Pettersen og Brekkås i ryggen, i tillegg kommer Stian Lundberg (The South, Johndoe) inn bak trommene.

- Vi kunne ikke ønsket oss et kulere band å spille med. De tilbød seg å være med og vi slapp å mase, forsikrer Peitersen, som forteller at halve settet blir mer uptempo med fullt band, resten med de to som balladedominert duo.

Laksesponset

Jonas Peitersen kommer fra Hitra, noe som har bidratt til å skaffe bandet støtte fra laksebedriften Lerøy Midt – i god, moderne «kultur som næring»-ånd.

- Jeg visste at de sponset fritidstilbud og idrettstalenter, så vi søkte om støtte til plateinnspilling. De likte det de hørte, og ønsker å være med oss videre også når vi nå skal lage debutalbumet. Det gjør alt enklere for oss, mener Peitersen.

Nå er planen å komme seg ut av byen og vise seg fram for resten av Norge.

- Vi skal gjøre noen promoting i Oslo, og har ambisjon om å få spilt konserter i de andre store byene – i første omgang.