Adresseavisen vant Årets innovasjon med klasse 10C på Charlottenlund

Det er ofte i det personlige møtet viktige endringer skjer, men Nav tvinger brukerne over på nettet

Sykkelrytteren latterliggjøres for denne pinlige tabben

NRK anmeldt for skadeverk på Monolitten

- Vi er lei oss for at det skjedde en glipp

Hvilken religion er det best å være annerledes i?

27-åring drept under protester i Venezuela

Sykkelrytteren latterliggjøres for denne pinlige tabben

Saken oppdateres.

- Jeg er utrolig stolt. Og glad, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth på telefon fra Bergen.

- I fjor gikk Adresseavisen til topps som Årets avis, så dette er andre gang på rad at vi tar med en av hovedprisene tilbake fra Bergen.

Ligger i front

Adresseavisen var i år nominert i en av de tre hovedprisene; Årets innovasjon. I tillegg var vi nominert i klassene Årets magasinfoto, Årets magasinforside og Årets digitale historie. Vi vant i de to første kategoriene

- At Adresseavisen vinner pris for innovasjon samme år som vi fyller 250 år, viser at vi er i front når det gjelder nyskapende journalistikk, fortsetter sjefredaktøren.

Ny målgruppe

Gjennom en hel uke i oktober, fulgte Adresseavisen klasse 10 C på Charlottenlund skole. Leserne fikk et innblikk i skolehverdagen, og ble kjent med både elever og lærere.

- Prosjektet som resulterte i prisen involverte mange personer. Vi jobbet mot en ny målgruppe, og flyttet inn i klasserommet til 10C. For oss ble det en ny måte å formidle journalistikken på, vi brukte aldersgruppens virkemidler og publiserte på deres premisser, sier Mørseth.

Må teste nytt

Mediebransjen utfordres på stadig nye områder, ikke minst i måten vi formidler journalistikken vår på.

- Behovet for å teste og eksperimentere er enormt, og dette må vi bruke betydelige ressurser på fremover. Vi kommer til å oppleve at noe fungerer, og også at vi feiler, men denne strikken skal vi kunne tøye, sier Tor Olav Mørseth og legger til:

- Dette startet med en som hadde en god idé. Det går aldri av moten.