Hvilken religion er det best å være annerledes i?

Saken oppdateres.

- Ambisjonen er å etablere Olavsfestdagene som den viktigste nasjonale arenaen for refleksjon rundt religion og samfunn, sier festivalens leder Petter Myhr.

Myhr introduserte vestfrontmøtene som en del av Olavsfestdagene i 2014, og har bygget videre på ideen, med årlig økning i antall arrangementer. I det fjerde året blir det ni arrangementer, det vil si hver dag festivalen varer fra fredag 28. juli til og med lørdag 5. august.

Olav, Martin og Jesus

Temaene varier fra dypdykk i de spesielt aktuelle personene (og symbolene) Olav den hellige, Martin Luther og Jesus, og fra Syrias fremtid til årets festivaltema Idol. Rosanne Cash skal snakke om det meste, og sikkert også om sin far, idolet Johnny. Vi skal møte årets kirkelige brobygger 2017 – og et panel bestående av blant annet en lesbisk muslim og en homofil katolsk prest skal diskutere hvilken religion det er best å være annerledes i.

Å finne Gud i de gale folkene

Til dette avsluttende vestfrontmøtet kommer også den fargerike presten og forfatteren Nadia Bolz-Weber som etter et liv som rusmisbruker og standupkomiker endte som leder for kirken «House for all sinners and saints» i Denver, Colorado. Hun har skrevet bestselgeren «Accidental Saints – finding God in all the wrong people» og reiser verden rundt for å forkynne den kristne tro med luthersk basis. Før hun kommer til Trondheim, skal hun innom kirkemøtet i Berlin der hun står på programmet med Barack Obama.

Margreth om idoler

Margreth Olin innleder festivalen og vestfrontmøtene med en tale om årets festivaltema Idol. Olin har laget film om idolet Snåsamannen, og er aktuell i år med dokumentarfilmen «Barndom» – om oppvekstvilkår i dagens Norge.

I «St Olav – en helt for vår tid?» mønstrer Kristofer Hivju som selv er et skuespilleridol i «Game Of Thrones» og spiller Olav i teaterstykket «Olav – fra hat til håp» under Olavsfestdagene. Han jobber også med dokumentarfilm om Olav den hellige. Han nøter blant annet Gyrid Gunnes, teolog, feminist og forfatter, som er sterkt kritisk til dyrkingen av Olav den hellige.

«Trenger verden en ny Martin Luther?» spør blant annet forfatter Edvard Hoem, preses Helga Haugland Byfuglien og programleder Are Sende Osen, mens skuespiller Svein Tindberg, redaktør Vebjørn Selbekk og leder for kirkens verdensråd Agnes Aboum diskuterer Jesus.

Åsne om Syria

I vestfrontmøtet om Syria møtes blant annet forfatter Åsne Seierstad, reporter Leo Ajkic og generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.

Brobyggerprisen går til personer eller organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre. Vinner av prisen i 2017 blir presentert på ett av vestfrontmøtene.

Kunst er et uttrykk for religion

«For meg er kunst et mer troverdig uttrykk for Gud enn religion, sier Rosanne Cash som skal spille og samtale med festivalsjef Petter Myhr.

Hijab på sykehjemmet og skolegudstjenester før jul er noen av de naturlige stikkordene for temaet «Hvor livssynsåpent skal det norske samfunnet være?» med blant annet redaktør Harald Stanghelle og politiker Bård Vegar Solhjell i panelet.

I det avsluttende møtet om hvilken religion det er best å være annerledes i, møter prest Nadia Bolz-Weber den lesbiske muslimen Nora Mehsen, arrangør av Turbandagen, Sumeet Singh, sjefredaktør i Vårt Land Åshild Mathisen og den irske homofile katolske presten og poeten Padraig Ó’Tuama.

Møteleder Tomm

Med unntak av samtalen med Rosanne Cash, åpningen av Margreth Olin og møtet med vinneren av Brobyggerprisen, er alle årets vestfrontmøter paneldebatter og blir ledet av Tomm Kristensen. Disse seks møtene blir også direktesendt på NRK TV.