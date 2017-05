Endelig virket maska for JOWST

Saken oppdateres.

– Nå er det helt fantastisk. Det var akkurat det jeg trengte. Jeg kunne ikke vært gladere, sier vokalist Aleksander Walmann, som innrømmer at han var spent på om maska virket denne gangen.



– Men første gang jeg så på Joakim og så at den fungerte, så var det der. Det var akkurat det jeg trengte, sier vokalisten til NTB.

Semifinale torsdag kveld

Ved 16.15-tiden norsk tid torsdag sto de norske Eurovision-håpene på scenen i Kiev i den tredje og siste prøven. Semifinalen starter klokka 21 norsk tid, og drøyt to timer senere blir det klart om Norge er blant de ti landene som går videre til lørdagens finale.

Under begge prøvene onsdag sviktet teknikken, og LED-maska var helt svart. Da var det ikke bare god stemning, ifølge Joakim With Steen, mannen bak navnet JOWST.

– Jeg så at kablene til maska var veldig godt markert i tydelige farger, og de var ekstra teipet. Så vi så at dette var det blitt jobbet med. De har virkelig sørget for at den skulle være i orden nå, sier Steen etter siste generalprøve.





Misforsto hoderisting

– Vi fikk ikke testet maska ordentlig før vi gikk på, så det var en liten gamble der. Hvis den ikke hadde funket nå, og de skulle ha fikset den til selve sendingen, så hadde det kommet masse nerver, sier den ellers så rolige artisten.

På starten mente Steen å se at vokalist Aleksander Walmann ristet på hodet, og dermed trodde han at maska ikke fungerte denne gangen heller.

– Derfor hadde jeg litt begrenset med bevegelse. Da vi var ferdig, tok jeg hendene opp foran øyene. Så jeg visste ikke før helt på slutten at den funket. Da tenkte jeg «Jess». Da blir det bra, sier låtskriveren og produsenten.



Finale lørdag

I Norges semifinale torsdag er også Danmark med. Fra første semifinale tirsdag gikk blant andre Sverige videre, mens våre andre nordiske naboer Finland og Island ble slått ut.

Går Norge videre fra semifinalen, venter selve finalen lørdag. Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Italia er den klare favoritten, mens Portugal tar innpå. Også Bulgaria, Belgia og Sverige blir å regne med, hvis vi skal tro spillselskapene.

Norge ligger for øyeblikket på en 24. plass på Eurovisionworlds samlede oddsoversikt.



