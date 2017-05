JOWST: Thank you, Europe!

Saken oppdateres.

JOWST var artist nummer 12 på scenen og var ferdig med framføringen klokka 22 norsk tid torsdag.

Og også denne gangen virket elektronikken i den mye omtalte LED-maska – noe som ikke var tilfellet under de to prøvene onsdag.

– I love you!

– Thank you, Europe! Thank you, Kiev! Thank you so much, guys! Oh my god, I Iove you, avsluttet vokalist Aleksander Walmann entusiastisk.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

– Dette er det sykeste jeg noen gang har følt på kroppen, kommenterer Walmann via NRKs pressekontakt fra «green room».

– Det gikk helt fantastisk bra. Alt stemte! uttaler Joakim With Steen.

Ti går videre

Omtrent klokka 23.10 er resultatene klare, og bare 10 av de 18 landene i denne semifinalen går til lørdagens store finale i Kiev.

På spillselskapenes oddslister har Norge akkurat vært inne blant de ti, men etter framføringen falt «Grab The Moment» ned til ellevteplass, ifølge Eurovisionworld .

Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Italia og Portugal

Italia har lenge vært den klare favoritten. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Men også Portugal seiler opp. Det er Salvador Sobral som framfører «Amar Pelos Dois», men på grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.