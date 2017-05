Norge klatrer på oddslistene i Eurovision

- Vi er lei oss for at det skjedde en glipp

Saken oppdateres.

Tidligere i uka har Norge ligget mellom 26. og 29. plass, ifølge samleoversikten til Eurovisionworld .

Oddsen for norsk seier er imidlertid fortsatt høy – den ligger mellom 100 og 250 hos de ulike selskapene. Så hvis du satser en hundrelapp på norsk seier torsdag kveld, kan du få 25.000 kroner igjen.

Masken sviktet to ganger

LED-masken har blitt varemerket til låtskriver og produsent Joakim With Steen, alias JOWST. Derfor var det krise da den ikke virket i det hele tatt under prøven onsdag .

- Den var ikke riktig koblet. Det er mange kabler, og en kabel var ikke koblet til. Men nå har vi fått en svenske til å ta ansvaret for at den er helt riktig koblet. Det er hans eneste jobb. Så da satser vi på at det blir bra, sa den norske artisten etter første prøve.

Men også under prøve nummer to sviktet elektronikken. Siden dette var showet som fagjuryene skal basere sine avgjørelser på, klaget Norge til Den europeiske kringkastingsunion. Ønsket om å få en ny framføring ble imidlertid avvist.

Bulgaria på topp torsdag

Bare 10 av 18 land i torsdagens semifinale går videre til finalen lørdag. På denne lista plasserer nå spillselskapene Norge som nummer ni, og norsk avansement gir en odds på rundt 1,5.

Helt på topp av semifinale-lista finner vi Bulgaria. 17-årige Kristian Kostov og hans «Beautiful Mess» har en odds på 1,01 når det gjelder å ta seg til finalen.

Portugal tar innpå Italia

Italia har toppet den sammenlagte oddslista lenge, og det med god margin. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Portugal seiler opp som den andre store favoritten. Det er Salvador Sobral som framfører «Amar Pelos Dois», men på grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

