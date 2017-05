Regjeringen trekker omstridt lovforslag

Endelig virket maska for JOWST

JOWST: Thank you, Europe!

Saken oppdateres.

NRK får opplyst at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) trekker det omstridte forslaget, som har vært til høring i Stortinget denne uka.

Stridens kjerne er paragraf 71 , som sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold. Paragrafen som nå slettes har skapt stor misnøye blant artistene.

Ravi, Bjørn Eidsvåg, Enslaved, Karoline Krüger, Hellbillies, Anne Lise Frøkedal, Marit Larsen, CC Cowboys, Karin Park, Ingrid Olava og Kaja Gunnufsen er blant dem som har vært med på kampanjen, skriver NRK.

Den nye kulturmeldingen vil sannsynligvis handle mer om publikum og mindre om kunst, skriver kommentator Terje Eidsvåg

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .