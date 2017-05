Bygda og balletten

JOWST: Thank you, Europe!

Fjellbygda har også spisskompetanse på ballettdans.

– Det er meget god standard på elevene. Vi har skapt et dansesentrum på bygda!

Jeanette Hansson forteller entusiastisk om de 155 danseelevene som skal i sving under forestillingen «Huset med det rare i» i Oppdal kulturhus søndag. Grunnene til å velge dans er mange, ifølge pedagogen:

– Elevene får kroppskontroll og god holdning. De lærer å samarbeide i store og små grupper. De får stå på en scene, de lærer disiplin og trener fokus og konsentrasjon. Alt dette er viktige kvaliteter å ha med seg inn i voksenlivet. Dessuten får de med seg en danseglede som følger dem hele livet!

Startet med Lene

At ballett og dans skulle ha gode kår i fjellbygda Oppdal er ikke naturgitt. Men det endret seg da ballettdanser og pedagog Lene Skalleberg åpnet eget dansesenter i 1991. Med sterk vilje og stort pågangsmot bygde hun opp en institusjon som er blitt et naturlig fritidstilbud for barn og unge, på lik linje med fotball, alpint og andre tilbud. I 2015 tok Oppdal kulturskole over skoledriften.

– Lene har gjort et fantastisk pionerarbeid med å introdusere ballett og dans i Oppdal, fastslår Hansson.

Til London som 15-åring

Hun flyttet til Oppdal høsten 2005. Noen år tidligere, da hun besøkte Skalleberg første gang i Oppdal, traff hun en oppdaling. Han flyttet med henne til Oslo, men etter endt dansekarriere ved Nasjonalballetten flyttet de til Oppdal. Hun er glad i naturen, og i å kjøre på ski. Men likevel:

– Det var en stor overgang å flytte til Oppdal. Jeg har bodd i storbyer nesten hele livet, forteller hun.

Som 15-åring dro hun til London for å studere ved the Royal Ballet School. 18 år gammel ble hun ansatt ved Nasjonalballetten, hvor hun danset i sju år. Deretter flyttet hun til Belgia og the Royal Ballet of Flanders, hvor hun danset som solist i to år. Så dro hun tilbake til Nasjonalballetten og var solist i 14 år. Siden tok hun pedagogutdanning og underviste ved Operaens ballettskole, Bårdar danseinstitutt og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Elever fra alle kanter

Danseavdelingen ved Oppdal kulturskole har rundt 170 elever. Elevene er i alderen 4–19 år, fordelt på 15 grupper i disiplinene klassisk ballett, moderne, streetjazz og hip hop. I tillegg til oppdalsungdommer, kommer også elever fra Rennebu, Sunndalsøra, Folldal og Meldal hver uke.

Søndag har de to forestillinger i Oppdal kulturhus. Hansson forteller om en ambisiøs produksjon hvor det, i tillegg til timevis med øving, er lagt ned betydelig innsats i kostymer, rekvisitter og lysproduksjon.

– Vi vandrer gjennom rommene i et gammelt hus, og møter blant annet badenymfer, levende bilder, edderkopper, søvngjengere og kokkelering på kjøkkenet, sier Hansson om forestillingen.

