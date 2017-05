Her er NTNUs nye ambassadør

Studenter best på trening

Saken oppdateres.

Tittlen NTNU-ambassødør deles denne helga ut for 10. gang.

Ordningen ble etablert i 2008, og er et samarbeid mellom NTNU og Jazzfest, og tildeles en artist eller et band som på en fremragende måte fungerer som ambassadør for NTNU og jazzmiljøet i Trondheim.

Under en seremoni på Dokkhuset lørdag kveld, ble artist og komponist og Ingrid Helene Håvik utnevnt til NTNU-ambassdør for 2017-18.

Håvik gikk ut fra Jazzlinja i 2010, men har siden blitt mest kjent som låtskriver, vokalist og frontfigur i popbandet Highasakite. Før det var hun med på å starte bandet Your Headlights Are On, som rakk å gi ut ett kritikerrost album før Håvik forlot bandet.

Vellykket popeksport

Highasakite startet som en duo bestående av Håvik og trommeslager Trond Bersu i Trondheim i 2011. Siden har de vokst både i bandstørrelse og ikke minst i popularitet både i Norge og i utlandet - og regnes i dag som en av Norges mest suksessrike musikkeksporter.

Bandet har solgt godt og mottatt svært gode kritikker, blant annet her i Adressavisen. Håvik har også gitt ut soloalbum.

Highasakite ga nylig ut singelen «5 Million Miles» , skrevet i samarbeid med Stargate.

Håvik er imildertid ikke det første Highasakite-medlemmet som er blitt utnevnt til NTNU-ambassdør, fra før er æren blitt trommeslager Bersu og gitarist Kristoffer Lo til del, da sammen med Ine Hoem som bandet Pelbo.

Juryens begrunnelse:

«Årets prisvinner har skrevet seg inn i norsk musikkhistorie som en låtskriver og artist av internasjonalt format allerede før fylte 30 år. Hun tok avsluttende eksamen ved Jazzlinja på NTNU i 2010 og har siden hatt en svært produktiv karriere med fire albumutgivelser og aktiv turnévirksomhet.

«Silent Treatment», som ble utgitt i 2014, førte til kommersielt gjennombrudd og satte rekord ved å befinne seg i 120 uker på rad inne på VG-lista. For utgivelsen mottok Highasakite Spellemannprisen som «Årets popgruppe», mens vår prisvinner fikk den høyt hengende prisen som «Årets komponist». Bandet vant også Spellemannprisen som «Årets popgruppe» i 2016, da for deres tredje album «Camp Echo».

Highasakite har i de senere år turnert i USA, Europa og Australia og når stadig større publikum, samtidig som det kunstneriske prosjektet er i kontinuerlig utvikling. Våren 2017 er blant annet brukt til å spille for et utsolgt Oslo Spektrum og til å arbeide med nytt materiale. Vi gleder oss til å følge denne grensesprengende utøveren videre.

Det er en stor glede for juryen å utnevne artist og komponist Ingrid Helene Håvik til årets NTNU Ambassadør 2017/2018.»

Disse er tidligere utnevnt til NTNU-ambassdører:

2008-09: Håkon Mjåset Johansen (trommer)

2009-10: Ola Kvernberg Trio

2010-11: Kirsti Huke (vokal)

2011-12: Pelbo

2012-13: Maria Kannegård (tangenter)

2013-14: Håkon Kornstad (saksofon)

2014-15: Kenneth Kapstad (trommer)

2015-16: Hanna Paulsberg (saksofon)

2016-17: Espen Berg Trio