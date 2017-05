- Jeg stakk av fra konfirmasjonen for å se på travløp

«13 Reasons Why» er for problematisk til å overlates til ungdom, uten debatt»

- Vi har skapt et dansesentrum på bygda!

- Vi går for gull

Her er NTNUs nye ambassadør

Over 20 omkom i bussulykke i Tyrkia

- Jeg stakk av fra konfirmasjonen for å se på travløp

Saken oppdateres.

Innen klokka 1.30 får vi vite hvor høyt det bringer oss.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

LES OGSÅ: - Vi går for gull

Walmann hadde en enda mer kraftfull framføring enn under siste prøve. Og ikke minst, den mye omtalte LED-masken til Joakim With Steen virket som den skulle.

– Vi gjorde vår absolutt beste opptreden i kveld. Best ever! sier han fra «green room» via NRKs pressekontakt

– Vi er så utrolig glade og stolte, sier vokalist Walmann.

Bra stemning i salen

– Veldig bra stemning i salen, men ikke så bra som under Italia, Moldova og Ungarn, sier Guri Idsø Viken, som blogger for goodeveningeurope.net .

– Jeg tror det påvirket litt negativt at TV-ene i salen ikke virket før siste tredel av sangen. JOWST gjorde en strålende jobb, og jeg tror fortsatt på topp ti fordi den appellerer til de som sitter hjemme og liker annerledes bidrag, fortsetter hun.

Tror på seier

Joakim With Steen var på forhånd optimist.

– Jeg tror det skal gå kjempebra. Det er relativt. Jeg har troen på at det går an å vinne, men jeg forventer topp ti, sa han til NTB etter den siste generalprøven.

LES OGSÅ: Jowst: – Dette kommer til å gå bedre enn i semifinalen

Finalen startet klokka 22 lokal tid – klokka 21 norsk tid. Norge gikk på etter Spania, og før Storbritannia.

Italia, Portugal og Bulgaria er de største favorittene til å vinne årets utgave av verdens største og lengstlevende musikkonkurranse.