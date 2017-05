- Vi går for gull

Studenter best på trening

Studenter best på trening

Saken oppdateres.

I kveld braker det løs, med ny finale i Eurovision Song Contest, sangkonkurransen som er like mye elsket som den er hatet.

Norges håp er JOWST, med låten «Grab The Moment», som har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, eller JOWST. Det ble klart etter at Norge gikk videre fra torsdagens semifinale.

Lettet etter masketrøbbel

Vokalist er Aleksander Walmann, mens JOWST er mannen bak den mye omtalte LED-masken, som bokstavelig talt har gitt både ham og NRK hodebry.

JOWST fikk trøbbel med lyset i masken under den viktige juryprøven onsdag kveld, men dette påvirket åpenbart ikke deres bedømming. Under semifinalen torsdag kveld fungerte masken som den skulle, og JOWST sikret den viktige finaleplassen. Selv hadde han denne kommentaren fra «green room» etter framføringen:

- Det gikk helt fantastisk bra. Alt stemte!

- Vi har stålkontroll

I dag har det vært nye generalprøver, og til dere som lurer på om kveldens fremføring blir som planlagt, har JOWST denne meldingen;

- Siste generalprøve nå gikk helt strålende. En meget fin oppvarming til kveldens sending. Vi har stålkontroll på det vi skal gjøre og går for gull!

- Kan nå topp ti

Guri Idsø Viken har fulgt musikkonkurransen i Kiev tett for bloggen Goodeveningeurope.net . Hun var i publikum under den andre generalprøven fredag, som er den som danner grunnlaget for fagjuryenes stemmer.

– Etter juryfinalen begynner jeg å lure på om Norge kan nå topp ti. De hadde veldig bra energi, perfekt vokal og god timing. Jeg tror det funker bra hos juryen, sier Viken.

Sendingen starter på NRK1 klokka 21.00.