Hyller RBK med ny sang

«Det beste laget i verden. 100 år» heter låten som ble spilt inn i kjellerstudioet til Svein Røsten på Singsaker i løpet av en formiddag, og som er allment tilgjengelig fra mandag 15. mai.

Erling Næss er ganske fortumlet over at han fikk med seg Tellefsen på prosjektet sitt, og tenker at Norges mest profilerte klassiske musiker nok har spilt i enda mer velutstyrte studioer og med enda mer proffe folk i løpet av sin over 60 år lange internasjonale karriere.

Et eventyr å jobbe med

- Han har vært et eventyr å jobbe med. Så positiv, så engasjert og så inkluderende. Det er ikke akkurat alle på hans nivå som ville tatt seg tid med en amatør som meg, sier Erling Næss – som også hadde med seg barnekoret fra Musikalfabrikken under ledelse av Grethe Kosberg på innspillingen.

Lang RBK-historie

Erling Næss spilte på Rosenborg i ti sesonger fra 1968, fikk med seg flere serie- og cupmesterskap, og ble nylig kåret til den 89. beste spilleren i klubbens hundre år i denne avis' kåring . Etter karrieren som spiller har han vært synlig i miljøet i Rosenborg, ikke minst gjennom Tv-kanalen Rosenborgkanalen og Rosenborg-sangen «Rosenborg e laget mitt». I 2014 ga han ut albumet «Blainnadrops», som ble laget i samarbeid med Røsten.

Næss er 70 år, 10 år yngre enn Tellefsen, men rakk å spille litt fotball med ham i ungdommen, og husker Arve spilte med hansker for å ikke risikere å ødelegge fingrene.

Stakk til ham teksten på 80-årsfesten

Erling Næss stakk til Tellefsen teksten til «Det beste laget i verden. 100 år» under Symfoniorkestrets 80-årshyllest til fiolinesset før jul, og ble gledelig overrasket da han fikk telefon noen uker senere med beskjed om at dette ville Tellefsen gjerne være med på.

- Han ville høre melodien, selvsagt, og jeg hadde ikke annet måte å formidle den på enn å ta opp min egen tralling og sende ham det. Jeg syntes det var litt flaut, og sendte med forsikring om at dette skulle det jobbes videre på.

De flotteste timene i livet

- Men du må ikke forandre for mye, dette er flott, svarte Tellefsen.

Så ble melodien skrevet ut på noter av Røsten, og sangen spilt inn i hans studio for noen uker siden, en innspillingsprosess som Erling Næss omtaler som «de flotteste timene i livet mitt». Det var spesielt også for Røsten.

Da Røsten dirigerte Tellefsen

- Tellefsen er jo både en fremragende musiker og en veldig kjent person, og det er med ærefrykt en tar imot en sånn kapasitet i sitt hjemmestudio. Men så er han jo i tillegg en usedvanlig hyggelig mann, så det føltes likevel naturlig. Han tok seg god tid, signaliserte aldri at han hadde det travelt, snarere at han koste seg like mye som oss. Etter et par timer føltes det helt naturlig for meg å dirigere ham mens han spilte. Tenk det. Jeg dirigerer Arve Tellefsen, ler Svein Røsten.

Strømming og video

Næss hadde et håp om at gjengen fra studio også skulle fremføre sangen under jubileumsarrangementet til RBK 19. mai, men slik ble det ikke.

- Men det kommer sikkert nye anledninger til å fremføre den, og nå kan publikum uansett høre låten og se videoen som er laget til den, sier Erling Næss.