Iris (14) fra Rissa er finalist i årets MGPjr

Saken oppdateres.

- Jeg skrev sangen i gave til mamma på morsdagen. Da søsteren min hørte den, mente hun jeg burde sende den inn til MGPjr. Jeg tenkte ikke mer over det, men søsteren min gjorde alvor og sendte inn sangen, forteller IrisAbtahi fra Rissa.

Topp ti blant 1255

NRK mottok til sammen 1255 bidrag i år. Etter silinger og avstemninger sto de igjen med 25 potensielle finalister. Alle ble invitert til NRK på Marienlyst for å møte staben som forbereder, veileder og tar vare på alle deltakerne. Etter intervjurunder reiste Iris hjem for å vente på svar.

Overraskelsen kom da hun sto på scenen under UKMs fylkesmønstring i Bjugn i april.

- Jeg hadde lest diktet mitt, da Svein Strugstad, som er daglig leder ved kulturhuset i Bjugn, kom opp på scenen og annonserte at jeg var en av finalistene til årets MGPjr. Jeg kunne nesten ikke tro det var sant.

LES OGSÅ: - Vi går for gull

Aldri vært i et studio

Det er ikke mye tvil igjen når vi møter Iris i Nidaros studio i Fossegrenda. Hun er litt småsjaber, men aller mest en glad og fornøyd 14-åring, som er ferdig med å legge vokal på sangen hun skrev til mamma.

- Jeg har aldri vært i studio før, og ante ikke hva jeg gikk til. Men det har gått veldig fint, sier hun og tar en bolle med rosiner. - Altså, jeg har et mikrofonstativ og headset hjemme også, men dette er noe helt annet. Proft, liksom.

Så får hun vite at Adressa vil ha et intervju. Da legger hun bollen tilbake, setter seg i stolen, fester blikket og er «på». Småproft.

- Gleder meg til leirskole

14-åringen fra Rissa har sunget siden hun lærte å snakke, og eier ikke sceneskrekk.

- Jeg er vant til å stå på scenen, har spilt teater, sunget og danset. Jeg liker Siri Nilsen, men hører i grunnen på alt, fra country til R&B, og rap og hip hop.

Studiojobben i dag er bare starten på en spennende reise for Iris. Om noen uker skal hun på leirskole sammen med alle de andre deltakerne.

- Vi skal bli kjent med hverandre. Foreldrene våre skal også være med, i tillegg til alle de som jobber med MGPjr.

- Vi gjør dette hvert år, for å forberede deltakerne og skape samhold mellom dem, men også for å forberede foreldrene deres, forteller Stein Vanebo.

Finalister i karantene

Både han og prosjektleder Eva Rutgerson Bie er nøye på at foreldrene skal kjenne sin plass og ta rollen på det de kan best - å være foreldre.

Vanebo har jobbet med MGPjr i 16 år. Hvis han er prosjektets far, så er Eva Rutgerson Bie mor. Hun hadde sin ilddåp samme år som The BlackSheeps vant både den norske og nordiske MGPjr. Siden lærte hele landet å synge «ti stille hund», på samisk, og bandet fikk Spellemannprisen for årets hit.

Både Vanebo og Rutgerson Bie er trent på å se unge talenter, men er egentlig ikke så opptatt av stjernestatus på deltakernes vegne.

- Vi har bare vinnere, seks med bronse, tre med sølv og en med gull, sier Rutgerson Bie.

- Våre finalister får en karantene på 13 måneder på all kommersiell medvirkning etter finalen. De skal ha tid til å lande, og trenger å tenke over om det er dette de vil holde på med. Både tekst og melodi skal være laget av deltakeren selv, ikke av foreldre eller andre voksne som har ambisjoner på vegne av barna. Agnethe (fra The BlackSheeps) er et multitalent, men det er ikke alle som er det. De aller fleste går tilbake til livene sine, sier Vanebo.

LES OGSÅ: - Vi har skapt et dansesentrum på bygda

LES OGSÅ: Filmrekvisitter på loppemarked

Viktige forberedelser

Med innspillingen ferdig i lomma, er det øving, øving og atter øving for Iris og de andre finalistene.

– Vi er en stab på 200 som står på den siste uka for at de skal skinne. Da må de være godt forberedt, sier Rutgerson Bie.

- Det jeg gleder meg aller mest til?

Iris smiler bredt.

- Å stå på scenen i Telenor arena.

Sendingen er på NRK1 klokken 19.55 lørdag 4. november.