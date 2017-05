Hva skjer med Game of Thrones?

Saken oppdateres.

Fem spin-off -serier, en ny bokserie om Huset Targaryen, Enda mer Wild Cards og et superhemmelig prosjekt som Martin selv knapt klarer å holde munn om. En skal jaggu holde tunga rett i munnen om en er fan av «Game of Thrones» om dagen.

Men hva er rykter og hva er fakta? For å virkelig komme til bunns i materien har vi gått til kilden, nemlig George R. R. Martin selv og trålet hans massive blog etter relevant informasjon ( Martin blogger hver dag - og han er ikke en mann som fatter seg i korthet ).

Her er hva vi fant:

1. Spin-off -serien vil ikke bli Spin-off -serier av den tradisjonelle sorten ( tenk: «Friends» > «Joey», «Breaking Bad» > «Better Call Saul» ), men nye historier med nye karakterer satt til Westeros-universet.

2. Det dreier seg faktisk om hele fem forskjellige potensielle serier. George R.R. Martin jobber å med fire forskjellige manusforfattere om fem forskjellige idèer.

3. Om en eller flere av disse spin-off -seriene ser dagens lys så dreier det seg utelukkende om såkalte «prequels». Historier som vil finne sted før handlingen i «Game of Thrones».

4. Fire and Blood. Dette er en bok ( eller eventuelt en bokserie ) som tar for seg historien om Huset Targaryen. Boken er ( så langt) planlagt utgitt etter «A Dream of Spring», den siste boken i «Game of Thrones» -serien. Ikke en bok du kan forvente å få lese på en god stund altså...

«Fire and Blood» vil inneholde følgende mini-romaner ( eller mega-noveller, alt etter som Martin finner det for godt ).

«The Sons of the Dragon»

«Heirs of the Dragon»

«The Dying of the Dragons»

«Aftermath - The Boy King and his Regents»

5. Fire nye bøker i «Wild Cards» -serien. Disse bøkene er en del av et større forent fiksjonsunivers bestående av antologier, noveller, skisser, romaner og såkalte «mosaic novels». «Wild Cards» -bøkene er samlet og kuratert av Martin og Melinda M. Snodgrass.

6. «The Winds of Winter». Martin jobber fortsatt med den sjette boken i «A Song of Ice and Fire» -serien ( den forrige, «A Dance with Dragons» kom i 2011 ). TV-serien fra HBO har forlengst tatt igjen bøkene, men det stopper ikke Martin fra å jobbe i snegletempo med serien.

Som han selv skriver på bloggen «Not a Blog» om arbeidet: «Og ja, før noen spør, JEG JOBBER FORTSATT PÅ WINDS OF WINTER og vil fortsette med det til den er ferdig. Jeg skulle ønske jeg kunne klone meg selv eller finne en måte å klemme flere timer inn i døgnet eller eventuelt å leve uten å sove. Men ting er som ting er og jeg fortsetter å sjonglere med boken, fem spin-off -serier, Fire and Blood, fire nye Wild Cards -bøker, samt noe helt nytt jeg ikke kan fortelle om ennå.»