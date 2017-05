Gåte gjenoppstår

Spis is med god samvittighet og husk, det er nok is til alle

Saken oppdateres.

At vokalist Gunnhild valgte å slutte i bandet mens de var på toppen av sin popularitet i 2005, innebar også slutten på Gåte.

Men nå er Gunnhild og storebror Sveinung Sundli i gang igjen.

LES OGSÅ: Gunnhild og Jonas, kompiser og konkurrenter i Stjernekamp

Gåte solgte over 100 000 album og spilte på landets største scener i årene de holdt på. De hadde tre tydelige frontfigurer, Gunnhild på vokal, Sveinung på fele og Magnus Børmark på gitar.

Opptatt med 22

- Magnus ønsker oss all mulig lykke, han har nok med sitt nåværende band 22. Vi skjønner det, og vi var også usikre på om vi kunne kalle oss Gåte uten ham. Men vi er kommet til at det kan vi. Vi var jo etablert som Gåte før han ble med i bandet. Men det ligger en hyllest til Magnus i at nye Gåte er uten gitar i besetningen, sier Sveinung.

Bassist Gjermund har etablert seg som arkitekt på Oppdal, mens trommeslager Kenneth spiller i en rekke andreband. Men søskenparet Sundli har med seg nye medlemmer med god kunnskap om bandet.

Katrin Frøder er det kanskje mest overraskende nye medlemmet. Hun har etablert seg som artist i grenselandet pop/indie/elektronika i de siste årene under artistnavnet Frøder. Både Gunnhild og Sveinung var uavhengig av hverandre fans av Frøder, og det viste seg at det også var omvendt.

Gåte viktig for Frøder

- Jeg har alltid vært veldig begeistret for Gåte. De har vært viktige for meg også som låtskriver, sier Katrin, som skal fortsette som Frøder, men Gåte blir hennes klare hovedsatsing fremover.

Hun blir viktig for Gåte både som låtskriver, musiker og støttevokalist for Gunnhild, og søsknene Sundli overgår hverandre i lovprising av den nye kollegaens bidrag til bandet. – Hun bringer mye nytt inn i musikken vår, tar oss til helt nye steder. Det er utrolig spennende, sier Gunnhild.

Mye ugjort, men fastlåst

- Jeg følte Gåte hadde mye ugjort da de sluttet etter to album, sier Katrin Frøder.

- Morsomt at hun sier det, for vi følte vel selv at vi hadde kjørt oss litt fast, sier Sveinung – som imidlertid er den som har ivret mest for gjenforening, og det ganske fort etter bandet splittet i 2005.

- Jeg skjønte det var fåfengt mens Gunnhild holdt på som skuespiller, men det ble mer realistisk når hun peilet seg inn mot musikken igjen, sier Sveinung.

Heftig søskenkrangling

- Jeg strevde med å finne retning som soloartist. Så nærmet jeg meg folkemusikken i stadig større grad, og da var Gåte nærliggende.

- Jeg har vært litt redd for å jobbe så tett med Sveinung igjen. Vi er jo veldig glad i hverandre, men det var mye søskenkjekling å forholde seg til for de andre i bandet. Jeg tror nok vi er mer modne begge to nå, sier Gunnhild.

LES OGSÅ: Gunnhild Sundli; først og fremst mamma

- Jeg ble ivrig da jeg merket Gunnhild var på glid, og jeg har jobbet med ny Gåte-musikk gjennom vinteren. Jeg føler at tiden er moden, og at vi har bra ting å bidra med, sier Sveinung, som innrømmer at han følte sårhet for at hans store prosjekt Gåte svant hen for 12 år siden.

- Det var nok riktig å slutte da vi gjorde det, men nå er det også riktig å begynne igjen, sier Gunnhild.

Sug etter rockeband

- Jeg tror det er et sug etter bra rockeband. Det er flust av solosartister for tiden, men ikke mange rockeband, sier den kjente trondheimsmusikeren Ole Jonas Storli. Han spilte i frijazzgrupper i København i Gåtes storhetstid, og visste lenge ikke hva dette dreide seg om. Men har hørt seg opp i de senere årene. Han kjenner Sveinung godt etter å ha spilt med ham i hobbyband i de siste årene.

LES OGSÅ: Ole Blind styrer Familien

14 Gåte-konserter før han var 15

Den tønsbergbaserte trommeslageren Jon Even Schärer lærte både Gåte-medlemmene og musikken å kjenne tidlig. Han var yngstemann i et tungt fanmiljø på Kvikne, og hadde vært på 14 Gåte-konserter før han fylte 15 år.

Gåte-besetningen anno 2017 har mange musikere som kan gjøre mye forskjellig. Men grunnbesetningen blir Jon Even på trommer, Katrin på bass, keyboard og sang, Ole Jonas på keyboard. Gunnhild på vokal og Sveinung på (el-) fele.

LES OGSÅ: Troll inntar Fosenkaia

- Vi har hatt et par øvingsrunder og det har fungert veldig bra, både det gamle materialet og de nye låtene. Ekstremt god stemning, og konstruktiv jobbing, sier Sveinung.

Gåte har mye å forsvare. I storhetstiden var de et forrykende sceneband, og har ikke tenkt å skuffe gamle fans når de kommer tilbake.

Musikk ut i høst, turné neste år

Bandet har fått den erfarne bransjemannen Terje Pedersen, som i sin tid signerte dem til Warner Music, som manager.

- Ettersom han også driver eget plateselskap, regner jeg med at vi har platekontrakt innen rekkevidde, smiler Sveinung, som mener nytt materiale med Gåte kommer til å bli utgitt tidlig i høst.

Alle fem gleder seg mest til å spille live. Men det kommer ikke til å skje med det aller første.

- Da snakker vi nok 2018, sier Sveinung Sundli.