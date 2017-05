Musiker Chris Cornell er død

Resultatet av klimahandlingsplanen vil bli en bedre by for oss som bor her

Saken oppdateres.

I en uttalelse sier Brian Bumbery til Associated Press at musikeren døde onsdag i Detroit. Cornell ble 52 år gammel.

Ifølge familien var dødsfallet uventet og de er i sjokk.

Åpen om rusmisbruk

Soundgarden ble et av de mest populære grungebandene fra Seattle på 1990-tallet, og solgte mer enn 20 millioner album. Audioslave var et samarbeid med flere av de tidligere medlemmene i Rage Against The Machine, et annet legendarisk 90-tallsrockeband.

Cornell har tidligere vært åpen om eget rusmisbruk, og sto i 2012 frem og fortalte hvordan han hadde kommet seg ut av avhengighet.

På 2000-tallet hadde Cornell åpningslåten til James Bond-filmen «Casino Royale», den første med Daniel Craig i hovedrollen som Bond.

I september 2013 spilte de i Oslo Spektrum.

