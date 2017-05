Denne festivalen er regnet som et av Skandinavias beste reisemål

Saken oppdateres.

Trøndersk Matfestival er listet opp blant de 12 beste reisemålene i Skandinavia av Norges største reisemagasin «Reiselyst». I sine tips til feriedager blir kokkelering fra scene, matlagingskurs og aktiviteter for barna trukket frem som noe det er verdt å få med seg.

En fjær i hatten

- Det er nok trekløveret Matfestivalen, Bryggerifestivalen og Olavsfestdagene som må ta æren for dette, og det at det skjer så mye innenfor kultur, mat og drikke. Dette er et resultat av et langvarig arbeid og det er veldig artig at noen helt utenfor ser oss på det viset, sier Aslaug Rustad som er daglig leder for Oj! Trøndersk Mat og Drikke.

Hun legger til at mat er trendy og at matopplevelser er noe mange oppsøker når de er ute og reiser.

- I fjor så vi at cruiseturistene kom for fullt, de sto og ventet på at Matfestivalen skulle åpne, sier Rustad.

Mat og drikke over «halve» byen

I fjor pågikk arkeologiske utgravinger på den ene kvadranten av Torvet, men i år blir det trøndersk mat og drikke «overalt». Hele Torvet og sidegatene rundt skal disponeres.

- Nå blir det matfestival over «halve» byen, sier Britt Melting som er prosjektleder for Trøndersk Matfestival og sikter til at hele 6000 kvadratmeter er viet årets festival. 150 utstillere deltar, og elleve regioner i Midt-Norge er representert.

7. august, rett etter at årets matfestival har pakket sammen, starter graveprosjektet som omfatter hele Torvet og som skal pågå i to år. Hvor Matfestivalen skal arrangeres i 2018 og i 2019 er foreløpig uklart.

- Vi har fått noen forslag som vi må se nærmere på. Og her må vi spekulere en del, for vi vil jo gjerne være i Midtbyen fortsatt. Det er mange som ønsker å være med på Matfestivalen, så utfordringen vår de neste to årene blir å opprettholde denne interessen, sier Rustad.

- Når Trondheim kommune nå bygger om Torvet så er det vel fordi de ønsker aktiviteter som Trøndersk Matfestival nettopp der. Men i år gleder vi oss over at vi aldri har hatt et så stort areal før. Nå får vi vist frem langt mer, noe som gir oss et eierskap til dette rommet, sier Melting.

Samisk mat

Samisk mat er tema for årets Matfestival og flere samiske matprodusenter er representert på festivalen.

- Vi ønsker å fortsette feiringen av det samiske 100-årsjubileet og vil derfor løfte frem samisk mat og matkultur gjennom Trøndersk Matfestival. Bruk av reinskjøtt og urter er blant aktivitetene under årets festival, sier Rustad.

Lars Erik Vesterdal, daglig leder for restauranten Nordøst, er årets festivalkokk, mens Michael Forselius, direktør for Britannia Hotel, skal kokkelere under selve festivalåpningen.

- Det er Vesterdal som skal lage mat fra scenen i år. Vi synes det er stas å løfte frem regionens kokker for det er så mange dyktige. Målet er å gi folk matopplevelser som er knyttet til de råvarene som presenteres, og da er det viktig å ha med kokker som kan synliggjøre dette, sier Melting.

Unge folk på matfestival

200 000 var innom matfestivalen og bryggerifestivalen i fjor. Og publikummet blir stadig yngre.

- Vi ser det tydelig nå at det blir flere og flere unge mennesker på festivalen. Da vi så på bilder fra 2010 var de fleste publikummerne rundt 50 pluss. Nå er det unge folk med sans for god smak som dominerer festivalen. Og vi ser det selvsagt tydelig på Bryggerifestivalen, den trekker en ny målgruppe inn i Matfestivalen også. Nye undersøkelser fra England viser at unge folk heller vil bruke penger på en god restaurant, enn å kjøpe seg nye sko. De spiser kanskje ikke kjøtt så ofte, men når de først gjør det, ønsker de å spise kjøtt med lokalforankring. Det handler om bevissthet og det å ta etiske valg, forteller Rustad.

- Turistundersøkelsen fra Innovasjon Norges viser at de som besøker Trøndelag spiser lokal mat i større grad enn de gjør andre steder ellers i landet. Mat er en viktig merkevare for Norge, og der har Midt-Norge kommet lenger enn ellers i landet, og den utviklingen må vi sørge for at fortsetter, supplerer Melting.

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen arrangeres 3.–5. august.