Dette kan være Trondheims første snuseske

Saken oppdateres.

Det dreier seg om en bitteliten, godt bevart, firkantet eske. Den er knappe to centimeter lang og bred, trolig laget av gevir eller hvalrosstann.

LES OGSÅ: Regjeringen sikrer Klemenskirken

LES OGSÅ: Olav den helliges kirke på areologisk toppliste

Spekulerer fortsatt

- Ingen kan med sikkerhet si hva denne boksen kan ha vært brukt til, men at det kan være en liten snuseske er sansynlig. Vi har virkelig spekulert på dette, og vanligvis finner vi ut av det ganske kjapt fordi noen har sett en tilsvarende gjenstand et annet sted, sier Dag-Øyvind Solem, feltleder for Arkeologi på Torvet, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han karakteriserer det som et spesielt funn nettopp fordi ingen så langt har sett noe lignende før.

- Dette er et fint stykke håndverk der gjenstanden til og med har gjenger, og det ble funnet mange små fragmenter av lokk like ved, sier Solem.

LES OGSÅ: Urban aktivitet påvist på Nidarneset før 997

Fra tidlig på 1600-tallet

Den lille esken ble funnet på nordenden av feltet mot Hornemannsgården i et område som er datert før bybrannen i 1681.

- Tidlig på 1600-tallet var snus i daglig bruk og noe man brukte i små porsjoner, sier Ian Reed som er arkeolog og prosjektleder for Arkelogoi på Torvet.

Krydder eller tobakk

Han utelukker heller ikke at esken kan ha vært benyttet til krydder eller andre esklusive varer som man hadde i små mengder, men holder en knapp på tobakk i form av snus.

- Vi tar gjerne i mot andre forslag fra folk om hva de tror denne boksen kan ha vært benyttet til, sier Reed.

Esken og lokket skal nå settes sammen igjen av konservatorene ved NTNU Vitenskapsmuseet.