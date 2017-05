Vilde Winge kommer til Juba Juba i juni

- All sol kommer til å forsvinne for godt her

Take That utsetter Manchester-konserter

Sterk start på andre sesong av «Top Of The Lake»

Saken oppdateres.

Fjorten år gamle Vilde Winge rørte publikum gjennom sin tegnspråktolkning av forskjellige sanger på Norske Talenter. I juni kommer hun til barnefestivalen for å tegnspråktolke og underholde.

LES OGSÅ: 7800 barn og voksne var innom Juba Juba-festivalen

Alle forestillinger skal tegnspråktolkes

Winge skal blant annet tegnspråktolke åpningsnummeret, Rasmus og Verdens Beste Band, og Tre Små Kinesere i tillegg til å opptre med egne innslag både lørdag og søndag. Astrid Cecilie Olaussen, daglig leder for Juba Juba-festivalen, forteller at det har vært viktig for dem å legge til rette for alle slags funksjonsnedsettelser gjennom hele planleggingen av festivalen.

- Helt fra starten av festivalplanleggingen bestemte vi oss for at alle forestillingene skulle tegnspråktolkes. Da festivalen begynte å nærme seg, snakket vi om hvor mange tolker vi hadde, og tenkte det ville vært kult å ha med Vilde som tolk. Vi tok kontakt med familien, og de ville gjerne være med, sier Olaussen.

LES OGSÅ: Rustet for større Juba Juba-trøkk

Gjør området mer tilgjengelig for alle

Hun forklarer videre at Juba Juba er med i pilotprosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge», hvor grunntanken er å gjøre kulturarrangement tilgjengelig for alle slik at så mange som mulig kan delta.

- Tanken er at de med funksjonsnedsettelse ikke skal behøve å ringe på forhånd og høre om tilrettelegging. Festivalen skal være formet slik at alle barn kan komme og benytte seg av aktiviteter på lik linje. I år har vi bygget opp arenaen slik at den skal være mest mulig tilgjengelig for alle, og at alle føler seg velkomne, forklarer Olaussen.

Berit Vordal, prosjektleder for «Tilgjengelighet Kultur-Norge», ønsker å fremheve viktigheten av tilgjengelighet, og vil at arrangører skal tenke over om sitt arrangement er tilgjengelig for alle.

- Alle har rett til gode kulturopplevelser. Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Juba Juba-festivalen arrangeres 10. og 11. juni i Festningsparken i Trondheim.

LES OGSÅ: Håper å komme levende fra Juba Juba-festivalen