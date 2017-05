14 kulturminner i Sør-Trøndelag får 6,5 millioner i støtte

Take That utsetter Manchester-konserter

Til sammen 108 prosjekter fra Sør-Trøndelag søkte støtte på til sammen 25,6 millioner kroner i år. Av disse fikk til sammen 39 innvilget bevaringsstøtte.

Rosendal fikk mest i Sør-Trøndelag

Første omgang av tildelinger ble gjort i begynnelsen av mars, da 25 ulike prosjekter fikk støtte på under 200 000 kroner hver, til sammen 1.9 millioner kroner.

Senere i mars vedtok Kulturminnefondet hvilke prosjekter som skulle få tildelinger over 200 000 kroner. Her ble det gitt tilsagn på nær 6.5 millioner kroner som fordeles mellom 14 prosjekter i fylket.

Av disse er det Rosendal Teater som får det største bidraget, med 1 365 000 kroner.

Vil ruste opp for 340 mill

Innen søknadsfristen for 2017 gikk ut 1. november 2016, hadde Kulturminnefondet mottat 1242 søknader om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.

Sør-Trøndelag i toppen

Søknadene kommer fra hele landet, men flest søknader kommer fra Oppland, Hordaland og Sør-Trøndelag, mens Oppland, Nordland og Møre og Romsdal er fylkene som søker om flest kroner. Oslo er fylket med desidert størst vekst, fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i 2017 og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.

Viktig støtte

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Uten Kulturminnefondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet.