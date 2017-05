Det er bare å merke seg Safdie-brødrene

Take That utsetter Manchester-konserter

Så ble det amerikansk gjennombrudd i Cannes i år også. Kraftig applaus etter og flere sus gjennom salen underveis for den småskitne amerikanske ransfilmen og karakterdramaet «Good Times». Den har Twilight-stjerne og ungdomsidol Robert Pattinson i hovedrollen. I en intens historie som går fra mislykket ran til verre.

Ser ut som 70-tallet

Brødrene Benny og Joshua Safdie er 31 og 33 år gamle fra New York. Med sin tredje spillefilm tar de steget fra små, uavhengige amerikanske filmer til hovedkonkurransen i Cannes. Med en film som ser ut som om den kunne vært laget på 70-tallet. Selv ser brødrene ut som om de kunne vært statister i Martin Scorseses «Mean Streets», eller tv-serien «Sopranos».

«Good Times» er en karriereskapende film, som vil gi brødrene Safdie internasjonalt gjennombrudd og Robert Pattinson et større spekter av filmroller framover. Han har alt spilt for David Cronenberg i «Cosmopolis» og et par andre filmer fjernt fra «Twilight»-imaget. Dette er likevel noe helt annet.

Ugjenkjennelig stjerne

Han er knapt til å kjenne igjen i krimdramaet fra New Yorks bakgater. Filmen starter med Pattinson som den førende part for sin lett utviklingshemmede lillebror i et mislykket ran. Derfra går det fra vondt til verre, med miljø og typetegning åpenbart inspirert av rufsete amerikansk 70-tallsfilm.

Pattinson er eneste kjente skuespiller i filmen og han er altså ikke til å kjenne igjen, som røff sleiping. I møte med pressen sier han at filmen ble laget på geriljamåten, i New Yorks bakgater. - Jeg var nervøs for at det skulle komme paparazzi, at folk skulle kjenne meg igjen, men det var helt utrolig. Jeg spilte inn hele filmen på gata i New York og det kom ikke engang noen og tok bilde av meg med mobiltelefon. Jeg prøvde å forsvinne i karakteren og forsvinne i mengden. Den funket, sier han.

Eks-kriminell skuespiller

Lillebroren i filmen spilles av lillebror av regissørene, Benny. En av de kriminelle brødrene i filmen møter på veien, spilles av Buddy Duress, med oppsyn uten like. På spørsmål om hvordan han bygget rollen, sier han: - Han er kriminell. Han gir blaffen og er fri i hodet. Jeg har vært kriminell. Jeg prøver å bruke det som skuespiller. For tre år siden var jeg et forferdelig dårlig sted i livet, nå er jeg i Cannes. Det er utrolig.

Tittelen på filmen er til å tas ironisk. -Det var arbeidstittel på prosjektet. Vi fant ikke bedre tittel, sier Josh Safdie. - Krim er en bra trigger for eksistensialisme, sier han. Det er karakterene eller rollefigurene som er det viktigste for brødrene når de lager film. Pattinson oppdaget dem gjennom et stillbilde på nett fra deres forrige film «Heaven Knows What» fra 2014.

Pattinson tilbød å gjøre hva som helst

- Jeg ble helt nummen bare av bildet, sier Pattinson. Etter å ha sett filmen bad han om et møte med brødrene og tilbød seg å gjøre hva som helst med dem. - Vi tok ham på ordet. Vi ville få fram det maniske i ham, sier Benny Safdie. - Det viser jeg vanligvis ikke til folk, smiler Pattinson, som er eneste skuespiller som ikke er fra New York i de sentrale rollene. - Vi ville lage en sjangerfilm, filme den på 35mm film og ta risiko, sier Josh Safdie. Det har åpenbart lønnet seg. Om «Good Times» ikke er stor filmkunst, så er det en intens, velspilt pulserende sjangerfilm det aldri er lett å forutsi neste steg i. Det kan holde til pris i Cannes i år.

