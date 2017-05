Bilder av hundens innerste tanker

Take That utsetter Manchester-konserter

Grafikeren Søssa Magnus har med sine humoristiske hundebilder gjort seg bemerket både på utstillinger og på sosiale medier de siste årene. Bloggeren Camilla Phil er blant dem som har latt seg begeistre av det litt fortapte uttrykket Magnus formidler i sine bilder, et uttrykk som er gjenkjennelig både hos dyr og mennesker, ifølge kunstneren.

Tydelig kroppsspråk

- Jeg fikk hund først i voksen alder, og det var helt utenkelig for meg å ikke skulle ha den med på jobb. Det uttrykket når hunden sitter i bilen og venter på deg er jo så tydelig. Det er så åpenbart at hunden vil være sammen med flokken sin, fremfor å sitte alene i en bil, sier Magnus og tilføyer at det er hundens kroppsspråk hun først og fremst vil uttrykke. Gi et bilde av den tause hundens innerste tanker.

Kjenner igjen seg selv og hunden

- Jeg tror jeg treffer noe allmennmenneskelig med disse bildene av ulike hundeuttrykk, og det at det er et uttrykk basert på en enkel strek. Det er ingen vanskelig psykologi i disse bildene. Og det er jo veldig mange som har hund i dag og som kjenner igjen seg selv og hunden sin i dette, sier Magnus som de siste 15 årene har laget flere hundre bilder av hunder. Sammen med tre andre grafikere driver hun Frysja grafikkverksted ved Maridalsvannet i Oslo.

Et behov i tiden

- Min tolkning er at hunden har basale behov, og at hunder er sterke personligheter. Og selv om hunden har vært vår følgesvenn i tusenvis av år tror jeg det å ha hund er et behov i tiden. Hunden har blitt en viktig del av hverdagen vår, sier Magnus og understreker at blandingshunden Molly gir en uvurderlig glede i livet hennes.

- Hunden min er jo en fantastisk turkamerat, og det er sunt å gå turer. Derfor er det også sunt å ha hund. Dessuten er det flott for barn å vokse opp med en hund. Det handler om å lære respekt og empati for andre, sier Magnus. Selv fikk hun hund i voksen alder, noe som ble en åpenbaring.

- Både dyr og mennesker er dyrebare i alt sitt vesen, sier Magnus.

Utstillingen «Søssa Magnus – hund og andre bilder», Galleri SG frem til 28. mai.