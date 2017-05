- Du blir ikke uglesett om du blir sittende på en pub uten å fullføre

Trøbbel for Norges beste: Utstyr for 100 000 kroner har blitt sporløst borte

Tom Waits-løpet er et pub-til pub-løp, oppkalt etter den amerikanske bluesartisten Tom Waits, som er kjent for sin henslengte og «brune» stil. Løpet ble startet i Oslo i 1999 som et uformelt motsvar til Grete Waitz-løpet, og et alternativ for øltørste og musikkinteresserte.

Trenger ikke fullføre løpet

- Hovedpoenget er musikken og det sosiale samværet, og man blir ikke uglesett for å bli sittende på en av pubene og ikke fullføre løpet, sier Solveig Aspaas, som sammen med Ann Jorunn Leknes startet Tom Waits-løpet i Trondheim for åtte år siden. De trodde først det bare ville bli de nærmeste i vennekretsen som kastet seg på dette. Men det viste seg å bli kjempepopulært, og de siste årene har det vært 500 deltagere med på Tom Waits-løpet her.

Festivalpreg

- Det har utviklet seg til å bli en festival, dette. Og det ble ikke bare en mannegreie, det er mange kvinner som er glad i Tom Waits. Da vi startet hadde vi kun en avslutningskonsert med Tom Waits-musikk, og vi sørget for at deltagerne fikk billig øl. Men vi ønsket ikke å bli et "fylleløp", derfor har vi forandret litt på konseptet, forteller Aspaas.

Arrangementet er lagt opp som et etappeløp mellom pubene i byen, og i år består løpet av sju konserter på åtte utesteder. Byscenen, Kieglekroa, Kafé Larsen, Kafé Skuret, Bobby's Bar, Olavs pub, Moskus og Dokkhuset er stedene folk skal innom, men det er ingen regler for hvor mange konserter eller hvor mange puber du må rekke over.

Ingen forberedelser

- Hver konsert varer omlag en time, og den siste konserten på Dokkhuset starter kl. 23.00 lørdag kveld, sier Aspaas.

- Ved de fleste løp må man forberede seg, hvordan er dette her?

- Du trenger overhodet ikke forberede deg, det er snakk om rolig gange mellom hver pub.

- Hva er det som er mest krevende?

Ikke krav om å drikke øl

- Det er det sosiale. Du må være sosialt forberedt for du møter mange som snakker til deg og som du ikke kjenner. Og du finner alltid noen å gå sammen med. Vi har det heller ikke som i Oslo at man må drikke en øl på hvert utested. I Trondheim kan du drikke brus, vann eller vin om du vil, sier Aspaas som selv er stor fan av den amerikanske artisten.

- Da jeg hørte Tom Waits første gang var det noe dypt og mørkt som traff meg. Og det at han er en eksentrisk, uforutsigbar multikunstner tiltaler meg veldig. Vi inviterer ham til Tom Waits-løpet hvert eneste år, og drømmen vår er å få ham hit. Men han har ikke holdt konsert siden 2008 og stiller store krav til scene, så vi får se, sier Aspaas smilende.

Tar hele runden

Eli Haugen og Gunhild Buhaug liker musikken til Tom Waits og kom over løpet på Facebook. De ser for seg å være med på hele runden med sju konserter.

- Jeg hadde egentlig avtalt med mannen min at jeg skulle komme hjem til middag klokken 16.30, men nå hørte jeg at den siste konserten starter klokken 23.00, så jeg må vel revurdere det, sier Buhaug smilende.

- Dette er billig moro som vi gjerne vil ha med oss. Jeg er ikke så glad i øl, men kan vel ta et glass vin i stedet, sier Haugen.

- Dessuten kan vi ikke drikke for mye for da får vi ikke med oss det som skjer, supplerer Buhaug. Begge liker den behaglige, lune musikken til Waits.

- Det er jo en perfekt dag for et Tom Waits-løp, og vi slipper å ha på oss solbriller, humrer de to.

Ute etter liv og røre

Cato Løset, Stian Bjørgen og Jahn Ivar Kjølseth meldte seg på for å med seg folkelivet rundt arrangementet. Dessuten er alle tre glad i musikken til Tom Waits.

- Jeg har ikke forberedt meg så veldig til dette, og dette er typisk nachspiel-musikk for meg, sier Bjørgen.

- Jeg var ute i går også, så det teller vel kanskje som forberedelser, tilføyer Kjølseth som tenker å stå løpet ut sammen med kompisene sine.

- Vi følger løypa og det er vel ikke så mye å planlegge utover det. Vi kommer sikkert til å legge inn et par ekstra barer selv også, etter løpet, sier Løset.

