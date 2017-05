Internasjonal pris til «Tidsreise Trondheim»

Putin vil neppe like noen av de to russiske filmene som kan vinne Gullpalmen

Den digitale barneboka «Tidsreise Trondheim» vant pris i kategorien for digitale læringsmidler under Digital Ehon Awards i Tokyo i Japan lørdag.

- Det er kjempehyggelig! Det er veldig artig at noen som ikke er lokale, ser verdien av dette, sier Marte Rye Bårdsen, som er tekstforfatter i Ablemagic.

Norsk og engelsk

300 bidrag fra 32 land ble vurdert, og 150 av bidragene deltok i den kategorien hvor «Tidsreise Trondheim» vant pris. Ambassaderåd Tom Knappskog fra den norske ambassade i Tokyo mottok prisen på vegne av historiefortellingsselskapet Ablemagic, heter det i en pressemelding.

- At vi vinner i denne priskategorien, betyr kanskje at de ser appen som et pedagogisk verktøy og at de liker den måten vi legger frem fakta på, sier Rye Bårdsen.

Boka formidler historien til Trondheim for barn på norsk og engelsk gjennom tekst, illustrasjoner, animasjoner og lyd.

- Det er ikke en tradisjonell faktabok, man navigerer seg gjennom det hele på en annen måte. Gjennom et kart ser man hvordan trondheimshistorien utvikler seg over tid, forteller Rye Bårdsen.

Kunsthistorikerne Terje Bratberg og Daniel Johansen har bidratt mye til innholdet.

- Så har skuespiller Klaus Joakim Sonstad lest inn teksten på engelsk og norsk, og det har også tilført mye. Vi er mange som står bak dette, sier Rye Bårdsen.

Også komponist Henning Sommerro, lydstudio Ambolt Audio og Selskabet for Trondhjems Bys Vel er med på laget.

En stor anerkjennelse

- Det er utrolig morsomt å få en slik anerkjennelse, supplerer Nina Fjelnset, som er daglig leder i Ablemagic og legger til at hun tror appen har slått så godt an fordi den har en enkel måte å fortelle på. Den har en fakta- og historiedel - og en virkelighetsdel i form av en virtuell skattejakt hvor man er fysisk tilstede i byen.

- Appen er en fin familieaktivitet. Og det vi ser når vi har testet den ut er at barna holder på med den lenge av gangen, og de holder på sammen. Noen leser fra begynnelse til slutt, mens andre hopper litt i tid, og de synes det er en artig måte å lære på.

Det har vært gjennomført en pilot med Singsaker skole som brukte appen i undervisningen.

- Vi håper flere skoler etter hvert vil ta den i bruk i formidling av byens historie, sier Rye Bårdsen.

