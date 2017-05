Fem restauranter i Trondheim er på liste over de beste i Norden

Saken oppdateres.

Å komme på listen til matguiden White Guide Nordic henger høyt. Utvelgelsen er ikke brukerbasert, men gjøres av et ekspertpanel som oppsøker restaurantene og gir sine vurderinger. Besøkene gjøres anonymt.

Dette skrev vi om den presisjetunge kåringen i fjor.

LES OGSÅ: Credo flytter til en tidligere verkstedhall

LES OGSÅ: Moskus ønsker å overta etter Avant Garden

Mange nykommere

I dag ble det kjent at restaurantene Caya, Credo, Jossa mat og drikke, Røst teaterbistro og To rom og kjøkken er på listen blant de ypperste restaurantene i Norge. Caya er årets nykommer i det gode selskap.

Blant de 341 restaurantene er det mange nykommere; 20 i Denmark, én på Færøyene, én i Finland, tre på Island, 14 i Norge og 21 i Sverige.

Ser vi på Norge isolert, har vi fått totalt 65 spisesteder på lista, hvorav to er på Svalbard.

Første utgave av White Guide Nordic ble utgitt i 2014.

I år har redaksjonen flyttet fram lanseringen av guiden for 2017-18, slik at den kommer 26. juni.

LES OGSÅ: Disse spisestedene i Trondheim anbefales på nett

«Word of mouth»

Roar Hildonen, eier av To rom og kjøkken, som også i år står oppført i guiden, har tidligere uttalt at han mener denne guiden betyr lite for Trondheims befolkning. Derimot mener han den er viktig for turister og tilreisende som ikke har noe forhold til Trondheims restauranter, men;

- Det aller viktigste for oss er «word of mouth», at folk som har vært hos oss anbefaler videre til andre, sier Hildonen.