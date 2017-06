Tre Hedda-nominasjoner til Trøndelag

Denne forestillingen førte til millionsmell for teatret

Torsdag offentliggjorde Norsk teater- og orkesterforening nominasjonene til det som er landets mest omfattende teaterpris, Heddaprisen.

Blant disse finner vi to forestillinger fra Trøndelag Teater:

Trond-Ove Skrødal er nominert i kategorien Beste mannlige skuespiller/hovedrolle, for rollen som George i «Hvem er redd for Virginia Woolf». Mens Hildegunn Eggen er nominert i kategorien Beste kvinnelige skuespiller/medspiller, for rollen som Fjodor Karamasov i «Brødrene Karamasov».

Også en annen trønder er nominert, Line Heie Hallem fra Verdal, for Beste kvinnelige skuespiller for hovedrollen i «Rekyl» på Teater Innlandet, i samarbeid med Nordland Teater og Franzisca Aarflot Produksjoner.

Deles ut 18. juni

«Strålende, tidløst og blodig aktuelt» , mente vår anmelder om «Hvem er redd for Virginia Woolf» som hadde premiere i januar. Han beskrev det som «nachspielet fra helvete» og ga terningkast 5.

Også «Brødrene Karamasov» fikk gode anmeldelser. Vår anmelder beskrev forestillingen som en «ambisiøs tullballoppsetning» .

Heddaprisen tar sikte på å hedre de beste forestillingene og scenekunstnerne og deles ut 18. juni i Oslo Nye Teater. Heddajuryen har gjennom sesongen 2016-2017 sett og vurdert 173 norske produksjoner ved 60 institusjoner og kompanier over hele landet.

- Høy kvalitet

Nominasjonene ble offentliggjort i en pressekonferanse torsdag ledet av Hilde Louise Asbjørnsen, som også er konferansier under utdelingen.

Juryen har bestått av Lillian Bikset, Borghild Maaland, Martin Nordvik, Ragnhild Tronstad, Liv Riiser, Torill Braaten og Vidar Sandem.

- Teatersesongen 2016-2017 har vært et teaterår med høy aktivitet og med høy kvalitet. Året har gitt oss mange gode teateroppsetninger med en vital lekenhet, smittende glede, energi og overskudd. Vi ser frem til å hedre vinnerne 18. juni. I dag gratulerer vi alle nominerte, sier Lillian Bikset, juryens talsperson, i en pressemelding.

Dette blir 20. gang at prisene deles ut.

