- Vi skal være lett tilgjengelige for kunst- og kulturfeltet

- Vi søker funksjonelle kontorer som skal være sentralt plassert, med god tilknytning til offentlig kommunikasjon, sier Jan Erik Sæther Ask i økonomiseksjonen i Norsk kulturråd.

Det er en forutsetning at kontoret ligger sentrumsnært.

- Tilgjengelighet og synlighet er viktig for oss. Kreativt Norge skal kommunisere godt med kunst- og kulturfeltet, det skal være lett å komme til oss, sier han.

Ti årsverk skal jobbe ved det nye kontoret. Leder for seksjonen og to rådgivere ble nylig ansatt. I tillegg kommer sju stillinger som er planlagt flyttet fra Oslo til Trondheim i løpet av høsten.

To vil ikke flytte

I utlysningen søker Kulturrådet etter tre midlertidige arbeidsplasser fra 15. august, tre til fra 1. november, før den endelige kontorløsningen skal være på plass til nyttår.

- De tre nyansatte starter 15. august, og så kommer sekretariatet i november, før de fire siste kommer på nyåret. Vi ønsker at kontoret skal være dimensjonert for 15 arbeidsplasser, sier Sæther Ask.

Tidligere i vinter var det usikkert hvor mange av de ansatte i Oslo som blir med til Trondheim . Flytteprosessen har vært tung for mange, fortalte direktør Kristin Danielsen.

Ifølge avdelingsdirektør i kunstavdelingen i Kulturrådet, Mariann Komissar, har to av de ansatte i Oslo søkt flyttefritak og fått dette innvilget. Det innebærer at arbeidsforholdet opphører fra 1. januar 2018. Frist for å søke flyttefritak er 1. oktober 2017, forteller Komissar.

Styrke kreative næringer

Det var i februar det ble klart at Trondheim får det som har vært beskrevet som Kulturrådets nye prestisjekontor . Det skjedde ikke uten kamp. I fjor høst var det Stavanger og Bergen som lå an til å få det nye kontoret. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) avgjorde saken ved å invitere alle de sju byene i storbynettverket til en «audition», før valget falt på Trondheim.

Kreativt Norge skal jobbe med å styrke de kreative næringene i Norge. Arbeidet skal rette seg mot kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.

Tanken er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre økonomien for kunstnere og at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Sju henvendelser

Kreativt Norge er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring i 2017. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet.

Så langt har Kulturrådet fått sju henvendelser. Ask Sæther sier rammeverket for kontorene de ønsker seg er fleksibelt og at det er mulig å se for seg flere løsninger. Tilbudsfrist er satt til 12. juni.

- Ettersom vi skal ha ting på plass til august, har vi et ganske stramt løp foran oss. Vi ønsker å signere kontrakt før sommeren. Jeg håper flest mulig slenger seg med og leverer et tilbud, sier han.

