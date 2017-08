Her er Trondheims nye utescene

Henter Neymar for to milliarder kroner

- Det er først nå vi begynner å bli ferdig. Jeg har ikke sett noen andre som har noe lignende som dette i Trondheim, sier Inge Ryan, daglig leder og byggmester i Parkgården.

- Vi skal skape en egen stemning. Det blir mye klassisk musikk, med god klang og akustikk, skyter musikkansvarlig Ove Strand inn.

Ryan forteller at de startet restaureringen av bakgården for to år siden. Han anslår at de har brukt over 600 000 kroner på alt arbeidet som er gjort, inkludert ølkjelleren som ble ferdig tidligere i år.

Sesongbasert bakgård

De har laget en arena hvor publikum kan sitte, uavhengig av vær og vind. Skulle det bli regn, har de en plan.

- Vi har kjøpt inn et paviljongtelt, og så har vi et seil som vi kan spenne over sitteplassene. Blir været for ille kan vi også flytte inn, sier Ryan. Han er likevel optimistisk med tanke på været under åpningsfesten som holdes fredag.

Da kommer artister som oboist Arnulf Johansen, koloratursopran Marit Johanne Nielsen og pianist Jon Kristian Bye. I tillegg til Cholo tangotrio Kåre Simonsen, Rolf Hoff Balterzen og Paul Hoff Balterzen.

- Jeg gleder meg mest til tangoen, sier Ryan og ler.

Arenaen vil bli brukt om sommeren, og sesongen starter i mai-juni neste år. Det er ikke kun kammermusikk som kommer til å bli spilt på scenen.

- Boklanseringer og musikkskolekonserter kan for eksempel holdes her. Tanken er at det skal være frie grupper, sier Ryan.

Tatt vare på historien

Det er plass til cirka 100 personer i bakgården. Ryan og Strand er opptatt av at det skal være en intim arena.

- Jeg tror folk har et behov for å lytte til musikk uten at lydnivået blir for høyt. Ikke at det er noe galt med rock, men vi vil holde musikken mest mulig akustisk, sier Strand.

Han forteller at de har vært opptatt av det estetiske med området. Derfor har de tatt vare på det gamle og historiske i bakgården som går tilbake helt til 1600-tallet.

- Det er viktig at den gamle fasaden bevares, sier Strand.

