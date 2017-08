Catrine Telle blir regissør i Elden

Et værvarsel du blir i godt humør av

Saken oppdateres.

Telle har bakgrunn som teaterinstruktør samt lang ledererfaring fra Trøndelag teater og i Oslo.

- Catrine er en spennende regissør som kan videreutvikle Elden i den neste perioden. Hun er kjent for å ta spenstige regigrep, sier styreleder Terje Svendsen i en pressemelding.

Stykket settes opp for 19. gang i 2018.

Her kan du lese Adresseavisens anmeldelse av årets oppsetning.

- Høyt nivå

Telle, som er bosatt i Oslo, sier i pressemeldingen at Elden er en spektakulær forestilling.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med amatørene. Det er et høyt nivå på de lokale talentene, sier hun.

Det er over 100 amatører som står på scenen under forestillingene, og like mange bak scenen.

