Flere storskjermer sviktet under Stargate-konserten

Torsdag spilte Stargate i Borggården under Olavsfestdagene for første gang som artister i Norge. Rundt 5000 mennesker var samlet for å se duoen Mikkel Storleer Eriksen og Tor Erik Hermansen i Stargate. Med seg hadde de artistene Alan Walker og Ne-Yo.

I forkant av konserten ble det brukt over 400 timer på å lage lysshowet til konserten, med flere hundre lyskastere og 14 skjermer med grafikk.

Under konserten oppsto tekniske problemer som førte til at tre av skjermene ikke fungerte.

- Helt klart noe vi ikke liker

Jan Olav Jenssen, daglig leder i Medialab, forteller at det var en software som hengte seg opp og førte til at tre av skjermene ikke fungerte. Han forklarer at de ikke kunne restarte systemet under konserten, da det ville ha ført til at lyden stoppet opp.

- Det var helt ille. Vi fant fort ut hvor feilen lå. Det skjedde mellom Alan Walker og Stargates konsert. Svarte skjermer er jo helt klart noe vi ikke liker, sier han.

Han forteller at det var store forsinkelser i dagene før konserten, og de derfor ikke fikk startet med riggingen før torsdags morgen. De fikk derfor dårlig tid til å teste ut det tekniske.

- Vi har brukt nesten 400 timer på planleggingen, og kjøpt inn helt nye skjermer. De siste skjermene ble ikke montert før i 17-tiden på torsdag ettermiddag. Det var ingen rom for feil.

Han synes selv at artistene leverte 200 prosent, og tror at publikum opplevde en fantastisk konsert.

- Vi har fått tilbakemeldinger på at folk synes det var kjempebra. Artistene gjorde en god opptreden. Jeg tror folk flest ikke la merke til de tekniske problemene ettersom de ikke visste hvordan det egentlig skulle være, sier Jenssen.

Fikk ikke helheten

Selskapet Headspin hadde produsert animasjonene til konserten.

- Problemene ga først utslag under Alan Walkers show. Men leverandøren av skjermene greide ikke å finne årsaken til den tekniske svikten. Dermed fungerte skjermene heller ikke under konserten til Stargate, sier produsent Njål Brekke.

- I deler av showet hadde det mindre betydning, da lys og artister tok oppmerksomheten. Men andre steder ble det mer synlig at det skulle ha vært noe på skjermene, sier han.

Brekke forteller at det ikke helt ble den helheten mellom lys og animasjoner som var planlagt, men han synes at konserten totalt sett likevel ble en flott opplevelse.

- Det var strålende artister, fantastisk publikum og førsteklasses lys og lyd.

For ytterligere forklaring på de tekniske problemene henviser Njål til Medialab.

