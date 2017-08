Fire steder har målt over 20 grader 15 dager på rad

- For et fint sted dette var da

Saken oppdateres.

I underkant av 4000 publikummere hadde funnet veien til Borggården fredag kveld for å få med seg deLillos og Kurt Nilsen.

Først ut var deLillos som dro avgårde to låter før Lars lillo Stenberg takket og sa: - For et fint sted dette var da! Og det er noe med dette som ikke minner om Frognerbadet!

Dermed hadde han introen klar til neste låt "Frognerbadet", og folk nynnet fornøyde med.

Skal vi gjøre det? spurte Lars Lillo Stenberg de andre i bandet og dro igang et Frank Zappa-lignende gitar-riff før de fortsatte med sin egen «Tøff i pysjamas».

- For en deilig kveld, er det ikke det, spør Lillo henvendt til publikum og drar i gang låta «Halvveis rundt jorden» fra deres siste plate.