Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Det finnes en app som heter Untappd, og en periode i løpet av Bryggerifestivalen var vi rangert over London craft beer festival som er en av de store ølfestivalene i Europa, sier Frank Sørmo Holmslet, prosjektleder for Bryggerifestivalen i Trondheim som ble arrangert parallelt med Trøndersk Matfestival. Han er stolt over å bli målt mot store, etablerte ølfestivaler ellers i verden.

- Vi statset litt ekstra i år med et større telt som gikk over halve Torget. Vi håpet på finvær og at folk skulle strømme til og kose seg like mye som i fjor. Og det gikk over all forventning, sier Holmslet.

Festivalen teller ikke antall besøkende fordi det er et åpent festivalområde, men teller antall solgte glass for å få en oversikt over festivalens popularitet.

- I fjor solgte vi 10.000 glass, og så langt i år kan vi notere 13.000 solgte enkeltglass, sier Holmslet og tilføyer at Bryggerifestivalen fokuserer på smak og variasjon noe som også har bidratt til at festivalen blir lagt merke til av ølkjennere over hele verden.