- Sterkeste klassiskprogram noensinne

Flott tekst om forfatterens far og en mer ordinær om mora

Faren spilte i Premier League på 90-tallet. Her jubler Erling (17) for Moldes vinnermål

Dette er sjefen for Olavsfestdagene spesielt fornøyd med

Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Flott tekst om forfatterens far og en mer ordinær om mora

Dette er sjefen for Olavsfestdagene spesielt fornøyd med

Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Faren spilte i Premier League på 90-tallet. Her jubler Erling (17) for Moldes vinnermål

Dette er sjefen for Olavsfestdagene spesielt fornøyd med

Bryggerifestivalen ble lagt merke til over hele verden

- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Saken oppdateres.

- Vi har aldri hatt et bedre klassisk program i vår 54-årige historie, sier Olavsfestdirektør, Petter Myhr.

- Vår tids fremste klassiske komponist, Sofia Gubaidulina, sitt verk fremført av TSO, kor og Geir Draugsvoll i Nidarosdomen, det var et høydepunkt. Jeg er også over meg av begeistring for verdens kanskje fremste Bach-tolker, dirigenten og organisten Masaaki Suzuki. Og åpningskonserten hvor vår tids største dramatiker, Jon Fosse, satte tekst til verket fremført av TrondheimSolistene og BBC Singers, sier Olavsfestdirektøren.

Olavsfestdagene blir ofte vurdert etter popmusikalske stjerne-bookinger.

- Det er viktig at også Adresseavisen anerkjenner internasjonale stjerner som ikke tilhører populærmusikken. Det blir feil å hevde at vi ikke har internasjonale stjerner når vi faktisk henter topp artister fra 12-15 nasjoner. Skal Olavsfestdagene lykkes må vi få anerkjennelse for dette, sier Myhr.

LES KOMMENTAR: Kampen om våre idoler

- Det er ingen sjanger

- Jeg er også glad i Stargate som trekker et stort og entusiastisk publikum og jeg mener Borggård-konsertene har fungert meget godt. Nå skal vi evaluere både sceneplassering og lyd, momenter som har skapt diskusjoner igjennom uken.

LES KOMMENTAR: Finale med smell i godt mellomår

Hans hovedbudskap om at kirkemusikk ikke er en musikalsk sjanger, har han gjentatt. Myhr argumenterer for dette med jazzkonserten som trakk 650 mennesker i Vår Frue kirke.

- John Coltranes «A Love Supreme»framført av saksofonisten Eirik Hegdal med band og lokale krefter i form av koret Aurum var et kirkemusikalsk høydepunkt. Det samme var Roseanne Cash. Og til slutt flytter vi klassisk-programmet utendørs med TSO og gjesteartister som Ole Edvard Antonsen og Arve Tellefsen.

Vestfronten er populær

Direktøren er også godt fornøyd med møtene utenfor Nidarosdomen ved Vestfronten. De har gjennomført ni møter med solide paneldeltakere. Seks av vestfrontmøtene ble tv-overført live på NRK. Her har samfunnsdebattanter diskutert religionsfrihet, idolisering, religion og makt, hijab og om verden trenger en ny Martin Luther. Store spørsmål.

- Det har vært stor interesse for vestfrontmøtene. Og trengsel om plassene. Rett før diskusjonen om hvem som skal redde Syria kom det et regnskyll, men folk søkte ikke ly, de skulle holde på setet sitt. Det sier litt, sier Petter F. Myhr.

Takker frivillige

Myhr er ikke i tvil om at kjernen i festivalen er ivaretatt. Dessuten er han fornøyd med et samlet festivalområde, stab og 400 frivillige.

- Det er ekstremt kompetente, entusiastiske og fine folk som står på dag og natt for at en så ufattelig kompleks festival som Olavsfestdagene kan gjennomføres på en elegant og effektiv måte, sier Myhr.