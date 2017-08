Uka og NTNUI skal slå tre verdensrekorder fra 1977

Saken oppdateres.

Torsdag 5. oktober drar Uka i gang det de har kalt «Uka Rundt». Ett stafettlag på rundt 2000 deltagere skal løpe sammenhengende i 35 døgn under studenteruka i år. Og lykkes Uka-arrangørene og NTNUI med dette, kan de håve inn tre verdensrekorder.

Satte rekord i 1977

- Det er lenge siden det har vært et så stort arrangement under Uka, så vi tenkte at det passet fint å dra i gang dette i forbindelse med 100-års jubileet for Uka, forteller Katrine Hegg, prosjektansvarlig ved NTNUI.

Et tilsvarende rekordforsøk ble gjort under UKA-77. Da ble det løpt sammenhengende i 33 døgn, noe som førte til at de kom i Guinness rekordbok.

LES OGSÅ: Studenter og andre nyinnflyttede risikerer å bli avvist i valglokalene til høsten

Stafett for alle

- Totalt ble det løpt 9600 kilometer i 1977, så målet er å tangere den rekorden. Tanken er at alle kan delta, uavhengig om du er i god form eller ikke, forteller Hegg, som har planer om å utfordre byens bedrifter og Trondheim kommune til å bli med på stafettlaget.

Stafetten går i en runde på to kilometer fra Studentersamfunnet, langs Nidelven over gamle Bybro, og forbi Nidarosdomen.

LES OGSÅ: Disse studiene har fortsatt ledige plasser

Vil slå den gamle rekorden med et par døgn

- Alle som vil kan melde seg på. Det er et ambisiøst prosjekt, men vi tror Trondheims befolkning er sporty nok til å gjennomføre dette. Og det viktigste er faktisk å være med. Det spiller ingen rolle om du løper en eller tre runder. Vi sikter på å slå rekorden fra 1977 med i alle fall et par døgn. sier Hegg.

Uka er Norges største kulturfestival og eldste studenteruke. Den har blitt arrangert i Trondheim annenhver høst siden 1917, med unntak av krigsårene 1941 og 1943. I år arrangeres Uka fra 05.-29. oktober.