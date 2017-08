Slik blir det nye teatret i Verdal

Saken oppdateres.

- Det er helt fantastisk at vi får til et slik teaterbygg midt i en såpass liten by som Verdal. Veldig mange synes dette er stas, og folk jeg snakker med sier at "nå skal jeg pynte meg og gå i teatret", sier skuespiller Evy Kasseth Røsten entusiastisk.

Sammen med sin skuespiller-/regissørmann Paul-Ottar Haga står hun på en av teatrets to scener, studioscenen. Paret fra Nord-Trøndelag har dagens prøve i forbindelse med forestillingen "På tvert" av Olav Duun som har premiere 5. oktober.

Men regionens nye storstue på Johannes Minsaas plass på Verdalsøra åpner dørene allerede 9. september. Da er det duket for to teaterpremierer: på studioscenen spilles "Garage", et samarbeid mellom Turnéteatret og Cirka Teater, mens komedien "Kunst" braker løs på hovedscenen.

- Kulturelt tyngdepunkt

Teatersjef Nora Evensen ved Turnéteatret i Trøndelag tror det nye, topp moderne bygget – som er tegnet av arkitektfirmaet Pir II i Trondheim – får stor betydning både for byen og trøndelagsregionen.

- Før var vi lokalisert på Stiklestad, men å ligge på et torg midt i byen betyr enormt mye både for publikum, Verdal og regionen. Rundt denne plassen skal det trolig bygges nye boliger, og vi håper at det etableres kafeer i forbindelse med utbyggingen som kan bidra til folkeliv. Det blir et kulturelt tyngdepunkt og bygget skal kunne brukes til andre aktiviteter enn teater, sier Evensen.

Sprenger tak og vegger

Foajeen, som preges av betong og en himling i tre, har fått et blikkfang av de sjeldne. En enorm skulptur går fra gulv til tak, og vegg til vegg – og attpåtil borende gjennom vegger og tak.

Scenograf og kunster Gilles Berger har laget utsmykningen som har fått arbeidstittelen "Supernova, altså en eksploderende stjerne.

- En supernova har masse energi, og det er en parallell til et teater der det er masse energi, forklarer Berger som har over 30 års fartstid fra Cirka Teater i Trondheim.

Skulpturen består av ymse vrakgods, metall og skrapjern, blant annet gamle kjerrehjul fra en gård i Verdal, en svinematemaskin og en kjemperot Berger har funnet i Trondheimsfjorden.

- Norges tredje største industripark ligger i Verdal, og skulpturen er en hyllest til hardtarbeidende industriarbeidere. Et teater blir ofte beskyldt for å være elitistisk, men dette er et forsøk på å gjøre det mer folkelig, forteller Gilles Berger smilende.

Kunstdebatt og Koteng

På hovedscenen foregår prøvene til komedien "Kunst". Forestillingen, som er mye spilt andre steder i Europa, berører både kunstdebatt og vennskap som settes på prøve.

- I arbeidet med stykket har vi blant annet kost oss med kunstdebatten som foregikk i Adresseavisens spalter i vår. Vi har attpåtil fått inn en representant for Ivar Kotengs kunstsyn – "Kunst er noe jåleri rikfolk driver med" – i stykket. Nå er det bare for trondhjemmere å hive seg på toget og se stykket, flirer Hans Petter Nilsen som spiller den ene kompisen i stykket.