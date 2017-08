Dette skjer i Trondheim i august

Vigdis Hjorth sier hun har lest søsterens bok. Nå kommenterer hun den kort for første gang

Daglig leder risikerer tre års fengsel etter at Kris (56) døde

Saken oppdateres.

Torucon, 12.-13. august

Festivalen for folk med «fantastiske fritidssysler» ifølge Torucon selv, for nerdekulturen som Sci-Fi, Fantasy, Spill og Cosplay. I år er temaet «Sword & Sorcery», og det blir konkurranser, panel og selvfølgelig mange utkledde mennesker.

Pstereofestivalen, 17.-19. august

I år får du blant annet se artister som Janove, Röyksopp, Alt-J og Sonny Alven på Marinen under Pstereofestivalen. Når festivalen avslutter for kvelden er det også KlubbPstereo på enkelte utesteder i byen.

Svensk festivalside:- Pstereo fortjener mer kred

Trondheimsnatt, 12. august

Åge Aleksandersen & Sambandet har i år med seg Trondheim Symfoniorkester som gjester under Trondheimsnatt på Sverresborg Arena.

Fadderuka, 16.-27. august

Byen fylles med studenter nok et år, og fadderuka kjøres i gang som vanlig med alt fra Moulin Rouge-fest til stand up-show i nesten to uker. Det er både egen fadderuke til NTNU-studenter, og Quak for studenter ved de andre skolene i Trondheim.

Rotvollfestivalen, 26. august

En familiefestival som er arrangert av lokale og frivillige i Rotvollfjæra for tredje gang i år. Her lokker de med konserter, loppemarked, basseverksted og ansiktsmaling for å nevne noe.

LES OGSÅ:Dette er noen av artistene du ikke får se i Norge