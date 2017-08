To personer fløyet til sykehus etter tank-eksplosjon

I løpet av årene han bodde i Beijing ble han blant annet kåret til «Årets utenlandske artist» av kinesiske Twitter, vant tittelen «Årets musikkvideo» i tillegg til å vinne rapbattle på kinesisk radio.

- Hip hop-miljøet i Beijing tok meg godt imot, men jeg skal være så ærlig og si at du får litt ekstra hjelp av å være utlending. Sånn er det alltid – klarer du å skille deg ut, får du mer oppmerksomhet. Men folk synes det var kult at en utlending kunne produsere sine egne sanger på kinesisk, sier Okkenhaug, som nå planlegger å satse på musikk i Norge.

Kjepper i hjulene

- Jeg har opplevd mer enn de fleste på min alder. Det har gitt meg muligheten til å oppleve så mye – reise, knytte kontakter, og få venner over hele Kina. Ikke minst å bli kjent med mange av de mest fremgangsrike artistene innenfor sjangeren i Kina, sier han.

Okkenhaug flyttet tilbake til Norge for tre år siden etter seks år i Beijing. Selv om han stortrivdes i storbyen, ble det mye kaos og smog – han savnet etter hvert et roligere liv. I løpet av årene i Kina klarte han, ifølge ham selv, å bli et kjent navn i miljøet.

- Den gjengse kineser hører nok ikke spesielt mye på hip hop, men folk i miljøet i Kina vet godt hvem jeg er, og det er kult at jeg har klart å sette spor etter meg der, sier han.

- Er det store kontraster mellom hip hop-miljøet i Kina og Norge?

- Det er jo det, men samtidig så har vi mye av de samme referansene. Hip hop har blitt et veldig globalt fenomen. Men den type musikk kom senere til Kina enn til Norge, og det tok litt tid før hele kulturen ble tatt imot med åpne armer. Og så er det jo selvfølgelig dette med sensur. Det er ikke forbudt å drive med det, men heller ikke noe myndighetene omfavner. Tråkker du over streken betyr det at du ikke får spille konserter og ikke får gitt ut musikk. Spesielt hvis man begynner å nå en viss grad av popularitet – da havner du fort i søkelyset.

Han forteller at det ofte skjer i sammenheng med å være kritisk til systemet eller partiet.

- Det er ikke greit fra partiet sin side, da stikker de kjepper i hjulene på en.

Gebrokken førstelåt

Han skulle egentlig bare være i Kina et halvår for å lære seg mandarin, men ble fascinert av både kultur og språk.

- Jeg har alltid vært nysgjerrig og oppsøkende til kulturer, og ble veldig revet med. Et halvt år var ikke nok, jeg ville lære språket ordentlig. Etter hvert som jeg ble bedre på mandarin, tenkte jeg det hadde vært kult å begynne å rappe på kinesisk, forklarer han.

- Den første låten var rimelig gebrokken. Men jeg fikk mange kule tilbakemeldinger, og laget en musikkvideo som fikk bra medvind på nett. Den fikk også mye oppmerksomhet i magasiner og blader i Beijing, og ble kåret til årets musikkvideo. Det ga inspirasjon til å fortsette.

Reist mye rundt

Snart ble han kjent i Kinas undergrunnsmiljø som Xiao Ou, eller Lille Europa oversatt til norsk. Han spilte inn et album hvor også Thomas Gregussen i lydproduksjonsselskapet Støy i Trondheim bidro. Det ble en døråpner til et kinesisk musikkeventyr – og i 2013 la han ut på sin første turné.

- Det var ekstremt kult. Musikken har gjort at jeg har fått reist en rundt en del. Jeg har hatt flere konserter, vært på to omfattende turneer og spilt på kinesiske festivaler.

Av festivaler har han blant annet opptrådt på Midi Music og taiwanske Spring Scream.