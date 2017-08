Spektakulær norgesreklame vinner pris i Cannes

Saken oppdateres.

Torsdag fikk han og filmskaper Grim Berge gladmeldingen om at filmen deres, «Iconic Norway», er blant vinnerne når Cannes Corporate Media & TV Awards 2017 deles ut i Frankrike i slutten av september.

- Vi har fått beskjed om at vi er blant vinnerne i klassen «Tourism films», men ikke om vi vinner gull, sølv eller Grand Prix, «The White Dolphin». Dessuten er vi vinnere i klassen «Best camera», og det er ganske formidabelt og stilig, sier Sven-Erik Knoff. Til vanlig jobber han som fotograf i Trondheim, mens han for filmen «Iconic Norway» har rollen som produsent og fotograf.

- Setter i gang følelser

Adresseavisen har også tidligere omtalt filmen, som inneholder mange bilder fra Trondheim i tillegg til spektakulære bilder fra norsk natur og andre norske byer.

- Det å ha utallige visninger på nettet er én ting, og det er vi kjempeglade for, men å få en slik internasjonal bransjeanerkjennelse er ekstra stas.

- Tilbakemeldingene vi har fått, vitner om at det er en film som har satt i gang følelser, og at folk blir sugd inn i filmen. Vi viste den for en potensiell samarbeidspartner i sommer, og vedkommende måtte ta av seg brillene og tørke tårer. Det føles fint å kunne lokke fram slike følelser, og få oss til å være stolte av å bo her.

Kunstnerisk frihet

Selv om filmen først ble publisert via Visit Norway sine kanaler, ble ideen og arbeidet med filmen innledet før de hadde noen oppdragsgiver.

- Vi hadde allerede jobbet sammen på «Winter in Trondheim», og funnet en samarbeidsform som funket. Vi ønsket å lage en ikonisk norgesfilm folk ikke har sett maken til, og satte i gang arbeidet helt på egen risiko. Samarbeidspartnerne er kommet til i ettertid, og ført til at vi går omtrent i null på prosjektet, forteller Knoff.

- Vi har derfor hatt full kunstnerisk frihet og fått akkurat det resultatet vi vil.

Viking-estetikken slår an

- Foruten naturbildene har filmen blant annet scener med vikinger og ei jente i bunad sammen med to ulver. Det har ikke så mye med norsk hverdagsliv anno 2017 å gjøre?

- Jeg vil si det er en kombinasjon, vi spiller på kontrastene mellom vikingtiden og nåtiden, samtidig som vi viser at det er de samme omgivelsene og den samme naturen. Tradisjonelt sett har dette med vikingene ikke vært brukt aktivt i markedsføring av Norge, samtidig som det er veldig stort ute i verden. Og det er blitt enda større gjennom seriesuksesser som «Game of Thrones» og «Vikings». Det er en posisjon Norge ikke har tatt i stor grad, og det er nok en av suksesskriteriene for filmen, tror Knoff.

Den storslåtte og episke musikken til filmen er forøvrig laget av en annen trønder, Thomas Bergersen, som til daglig gjør det skarpt som filmkomponist i USA.

Gir bra omdømme

Knoff og Berg drar sammen nedover til Cannes i september.

- Cannes er en sterk merkevare, og at det er en bransjefestival med en internasjonal jury, betyr at det henger høyt. Vi er hoppende glade, og ettersom vi ikke hvet hvilken pris vi ender opp med, er det fortsatt spennende. Det betyr mye for oss på sikt og gir oss et bra omdømme, både hver for oss og sammen.

Alle klassevinnerne vil samtidig konkurrere om å vinne «The Blue Dolphin», selve hovedprisen.

- Vi har vel ikke store forhåpninger om å vinne den, innrømmer Knoff.

- Men det er lov å drømme!