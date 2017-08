Ønsker seg Torgkona til Sverresborg

Saken oppdateres.

Torget i Trondheim skal nemlig pusses opp, og arkeologer starter snart utgravinger ved Hornemannsgården hvor den kjente skulpturen «Go'dagen» – ofte omtalt som Torgkona – står til vanlig. Nå er skulpturen flyttet og skal stå på lager til det nye Torget er ferdig i 2020.

- Den rette historiske rammen

Da Torunn Herje, museumsdirektør ved Sverresborg folkemuseum Trøndelag, leste i Adresseavisen om torgkonas mørke utsikter på et kommunalt lager, fikk hun en idé.

- Hvorfor kan ikke Torgkona stå her hos oss på Sverresborg mens Torget pusses opp? På torget i «Gamle Trondheim» som nå gjenskapes ved museet, sier Herje.

Folkemuseet på Byåsen i Trondheim har en byavdeling med gamle bygg fra 1700-tallet og fram til i dag. Kjente kafeer og butikker fra bybildet er også gjenskapt i denne delen av friluftsmuseet.

- «Gamle Trondheim» med et flott torg er gjenskapt, så vi har den rette historiske rammen for Torgkona. Her finnes blant annet det gamle Løveapoteket, Café Erichsen og hatteforretningene C. G. Sjøbergs Eftf. og Karen Gaustad. Vi er fascinert av både den fine skulpturen og historien til denne kvinnen som er modell for skulpturen. Allerede før vi ble klar over dette, hadde vi begynt å dukke ned i hennes slektshistorie. Hun kom fra Nord-Norge til Trondheim som tjenestejente på 1880-tallet. Kunstneren Tone Thiis Schjetne er en meget kjent trøndersk billedhugger som vi også da vil få muligheten til å presentere for våre mange gjester. Så her kan den søte damen få stå i kjente og trygge omgivelser til glede for besøkende inntil hun skal tilbake til vante omgivelser på Torget i Midtbyen, sier Herje.

Museumsdirektøren har allerede tatt kontakt med kommunen som skal vurdere om dette lar seg gjennomføre.

Tjenestejente fra Skjervøy

Skulpturen «Go'dagen» (1980) er basert på den levende modellen Anna Kornelia Holm. Holm var født i 1886 på Skjervøy i Troms, og kom til Trondheim som tjenestejente i ung alder. Hun arbeidet som hushjelp hos flere trondheimsfamilier i mange år. Holm var en kjent og karakteristisk skikkelse i bybildet, og døde 76 år gammel i 1962.

- Hun sa blidt «go'dagen» til andre mennesker, men var ellers temmelig ordknapp, fortalte billedhuggeren Tone Thiis Schjetne til Adresseavisens journalist Finn Åldstedt i 2007.

