Elling-comeback for forfatter Ingvar Ambjørnsen

Saken oppdateres.

- Ja, jeg er i gang med flere bøker om Elling. Både jeg og forlaget håper på en ny bok i 2018, sier forfatter Ingvar Ambjørnsen i en pressemelding fra Cappelen-Damm.

«Elling» er hovedpersonen i en bokserie på fire skrevet av den norske forfatteren Ingvar Ambjørnsen. Den første romanen kom ut i 1993, den siste i 1999. Bøkene handler om livet til karakteren Elling, en litt pussig outsidertype som sliter med å finne sin plass i samfunnet. Ambjørnsen har blitt rost for humor og dyp innsikt i menneskesinnet.

Forfatteren skriver på bloggen « Forlagsliv » at han egentlig trodde Elling-karakteren var død for ham i 1999 da han skrev det han trodde skulle være den siste boka, «Elsk meg i morgen.» Forfatteren hadde en samtale med en person som ønsket at han skulle blogge for en blogg-portal. Ambjørnsen ville ikke blogge for portalen, men her dukket ideen om Elling som en blogger.

Nå lanseres nå Elling som spaltist på Forlagsliv, bloggen til Cappelen-Damm. Karakteren får også en egen Facebook-gruppe, kalt «Elling-nytt.»

Romanene om den ensomme Elling ble hyllet av både kritikerne og publikum, og stakk av med priser som Brageprisen, Bokhandlerprisen og Riksmålsprisen. Det er også blitt laget flere filmer og teaterstykker av de fire bøkene.