100 tips som gjør studietiden i Trondheim 1000 ganger bedre

Saken oppdateres.

Friluftsentusiast? Kaffegutt eller burgerpike? Hva vet du om historiske Trondheim – og hva er de viktige snakkisene i byen? Her er destinasjonene du må kjenne til.

LES OGSÅ: Disse studentene vil norsk næringsliv ha

Fem kafeer du må sjekke ut

1. Kafé Soil

Denne perla finner du på Nedre Bakklandet. Her får du både kaffe, bakst, snop og enkle matretter som kun er vegetariske og veganske. Dette er i tillegg byens eneste kafé der du kan sette kaffe på vent til noen som trenger det.

2. Café le Frère

Eieren bak dette stedet hevder å servere byens beste espresso. Om det stemmer får du dra og avgjøre selv. Er det en ting som er helt sikkert, er det at de er ekstremt glade i ingefær, med hele 21 sorter «Ginger Ale». Kafeen ligger på hjørnet av en bygård ved Brattørveita.

3. Dromedar kaffebar

Dromedar finner du flere steder i Trondheim, både på Bakklandet, i Nordre og Olav Tryggvassons. Sistnevnte kan skryte av flere priser, og senest i år tok de med seg sju priser fra NM i kaffekunst.

4. Café Løkka

På tur mot Solsiden skimter du et gult hus med mye skravlende folk på utsiden (i alle fall når det er godt vær). På Café Løkka kan du sitte og spille brettspill mens du tar deg en kopp kaffe.

5. Antikvariatet

Denne hipster-plassen kan du ikke unngå å se når du går over Bakklandet. Tar du på deg flanellsskjorte og Levis 501 passer du perfekt inn her, men det er ikke noe must.

LES OGSÅ: Prishopp for norske Netflix-kunder

10 restaurant-tips

1. Vida Restaurant (Parkkafeen)

I lønsjtid får du et ganske så norsk karbonadesmørbrød til 65,- på dette strengt tatt vietnamesiske spisestedet, som ligger litt skjult – men sentralt – ved Vår Frue kirke. Et av kuppene er Nem nuong, grilla svinekjøtt du selv pakker inn i rispapir, sammen med frisk mynte- og koriandersalat. En av byens beste retter uansett pris, som gjør deg stappmett for 159,-.

2. Sakura Sushi

Det skorter ikke på gode sushi-steder i Trondheim, i stort sett samme, litt dyre prisleie. Men om du ser bort fra noe forvirrende åpningstider, leverer Sakura Sushi høyst akseptabel fisk og ris et prisnivå under de fleste. 129,- for kombomeny, take away!

3. Lyche Kjøkken & Bar

Av og for studenter på Samfundet, her kan du komme unna med brød, aioli og suppe for 58,-, og det holder lenge. Stor burger med ost, bacon og fries til 109,- er også innafor. Husk studentbeviset!

4. Peking House

Peking House tilbyr helt grei kinesisk mat, til helt greie priser. Men se opp for lønsjtilbudet mellom kl. 14 og 16. Her får du to retter til totalt 89,-, et særdeles prisvennlig restaurantkjøp. Velg blant sju ulike retter.

5. E.C. Dahls Pub og Kjøkken

Utenfor midtbyen finner du Trondheims ølsenter. Et realt «øldorado» med gode retter på menyen. De grove murveggene og store vinduene gir et klart industripreg hvor tappetårnene ruver. Godt øl koster, så også her. Rettene er ok priset.

6. Golden Kebab

Ikke den beste, men en av de største og billigste kebaben å få tak i nattetid i Trondheim. 89,- for et berg av kjøtt som absolutt slukker salttørsten etter en tur ute. Førstevalg for de med øye for flest kalorier for kronene.

7. Daniel Pub

Daniel på hjørnet er en slags institusjon i byen, med sin brune pub-stil som setter deg noen tiår tilbake i tid. Og godt er det! Spesielt kjøttsuppa, lagd fra bunnen av, metter bra en kald høstkveld, og du får ta så mye brød du vil. Middager fra 80,- til 130,-. Obs – stenger dørene i åttetida på kveldene, og enda ei time tidligere på lørdagene.

8. Lian Restaurant

Gråkallbanen er ikke bare Europas nordligste trikk (som tidvis går gjennom skogen; hvor eksotisk er ikke det?) - den tar det også rett til utsiktsrestauranten Lian som tilbyr luksuriøs buffé med hjemmebakt brød, lokale oster, spekekjøtt fra Tynset, karbiser fra Meråker, røykelaks og mer. Spis så mye du vil for 109,-. Obs – kun onsdager 12–15 og søndager 12–14.

9. Bula bistro

Fra pølsefest med sjøkreps, til raffinert hovedrett med svin og fermentert asparges. Det er lekent og godt på Reneé Fagerhøis nye Bula Neobistro. Ifølge Adresseavisens smakspoliti er 10-retteren verdt hver krone, også målt mot internasjonale konkurrenter.

10. Trondheim folkekjøkken

I åtte år har ildsjeler servert gratis middag på tirsdager kl. 19, ved infokafeen på Svartlamon. Stor stemning, god, sunn mat som ellers kunne havnet i søpla, og det er selvsagt forventet at de som spiser deltar i matlaginga. Spesielt populært blant internasjonale studenter – sjekk Trondheim folkekjøkken på Facebook.

LES OGSÅ: Trønderske restauranteiere deler sine erfaringer: Slik lykkes de i restaurantbyen Trondheim

Fem ting du har godt av å vite

1. Det går bra om du henger etter i et fag. Å stryke er ikke krise, å konte er ikke verdens undergang, og C er en helt fin karakter.

2. Studentrabatter er fint, og det finnes en god del av det. Som oftest må du spørre om det selv, men det er ingen skam i å ville spare et par kroner. I tillegg finnes det oversikter på nett som viser deg alle tilbudene du får som student. Husk studentbevis!

3. Kjøp brukt, alltid. Pensumbøker er rådyre, men man kommer ikke utenom. Det er flere gode alternativ for å skåne lommeboka. Spør eldre studenter om de fortsatt har bøkene. Ellers er det enkelt og greit å avtale kjøp med andre studenter på for eksempel iBok og Facebook-sider for salg av brukt pensum.

4. Studietid er ikke bare studier. Det er viktig å kose seg, og dessuten er det mye god lærdom i en dyp filosofisamtale over en Dahls en mandagskveld på Edgar. Ikke ha dårlig samvittighet hvis du unner deg noen edle dråper i ukedagene, men: alt med måte!

5. Dra på forelesninger. Jobb i kollokvie. Les hjemme. Skriv oppgaver. Finn din egen måte å jobbe på, men helst gjør det før november hvis du vil gjøre det bra på eksamen.

10 ting du kan gjøre med kroppen

1. Rafting ned Nidelven

Kjøp oppblåsbar båt og gli ned Nidelven i godt lag. Aktiviteten innebærer moderat fysisk aktivitet, men lar seg kombinere med svalende drikke på varme vår- og høstdager.

2. Fang virtuelle dyr

Etter at Pokémon Go i fjor sommer gjorde sitt inntog i Trondheim sverger mange studenter til mobilspillet for å oppdage nye deler av byen. Snublesteiner, gatekunst, og spesielle kjennemerker går igjen i byens pokéstops.

3. Slakkline i Høyskoleparken

Vær en av de kule som mestrer balansekunsten og bli sett når du gjør det. Aktiviteten er også noe for pengelense da du kun behøver en lastestropp og to trær.

4. Flykt med vennene dine

Byen har fått seg tre konkurrerende aktører innen aktiviteten «escape rooms». Liker du kodeløsing sammen med andre er dette definitivt en aktivitet for deg. Her kan du velge mellom å løse zombie-puslespill og eller å stjele en diamant.

5. Besøk Trondheims badekatedral

Pirbadet på Brattøra er landets mest besøkte badeanlegg av en grunn. For de fartsglade er det to sklier på 80 og 100 meter, og for livsnyterne er det utendørs boblebad med utsikt over fjorden.

6. Vertikal glede

Trøndelag har noen utrolig flotte klatreruter, med Harbak i Åfjord som et av Norges beste buldrefelt. Nærmest Trondheim ligger klatrefeltet Korsvika, her er de fleste rutene boltet, men de finnes også naturlige ruter og buldremuligheter.

7. Lei ei koie

I Trøndelag ligger det 23 koier, altså hytter uten innlagt vann og strøm, som studenter kan leie gjennom NTNUI. Tilgang på privatbil er definitivt hjelpsomt for å nå de fleste hyttene, men flere av dem kan nås innen to timer til fots med hjelp av offentlig transport.

8. Delta i NTNUI

Norges største idrettslag, NTNUI, har noe for enhver smak. Mange forbinder studenttiden med lesesal og egentrening, men slik trenger det ikke å være. Selv reklamerer de med 50 ulike sportsgrener.

9. Gå Geitfjellet

Fjellet ligger vest for Trondheim og er en praktisk tur for nyankomne. Her får du en av de beste utkikkspunktene fra Byåsen med nydelig utsikt over Trondheim og omegn. Ta rute 8 til Byåsen butikksenter for deretter å bruke beina i cirka én time.

10. Volleyball i Dødens dal

Sommervarmen kan vare overraskende lenge i Trondheim, ikke gi slipp på de siste mulighetene til å få sand mellom beina i godt lag. Du trenger ikke å reservere en bane, men vært fort ut om finværet virkelig inntreffer.

LES OGSÅ: Spektakulær norgesreklame vinner pris i Cannes

Fem kjendiser du bør vite hvem er

1. Anne B. Ragde (59)

Bestselgende forfatter og blidspent flåkjeft. Tidligere kunne hun treffes, drassende på en rund boxer gjennom Ila, men i dag har hun endt opp i Midtbyen. Her tar hun seg gjerne en røyk på sin nordvendt balkong.

2. Håkon & Håkon

Henholdsvis Bleken og Gullvåg. To såkalte trondheimskunstnere hvis verker henger på stueveggen hos trondhjemmere med papirene i orden. Bleken (88) kan være forbitret på meget og mangt, også på Gullvåg. Gullvåg (58) mumler mest i sitt gresk-ortodokse skjegg.

3. Josefine Frida Pettersen

Sigdalsjenta, mest kjent som Noora fra Skam, bor i byen sammen med sin NTNU-studerende kjæreste. Like pen i virkeligheten som på tv, og alle kvinnelige førtiser med sinnarynke er misunnelige.

4. Dag Ingebrigtsen

«Forelska i lærer'n» sang han sammen med bandet The Kids i 1980. I dag er han et kjent innslag i det trønderske bybildet. Med langt hår, cowboyhatt og mokasiner er denne mannen selv ureksemplet på en vaskeekte trønder.

5. Nicklas Bendtner

Rosenborgspiller og notorisk bråkmaker. Da det ble klart at den tidligere Arsenal-spilleren hadde signert kontrakt med trondheimslaget var det mange som så for seg en eliteserie preget av råkjøring og hærverk. Men dansken har greid å holde seg på matta, til tross for at han kanskje ikke har levert så bra på banen som mange hadde forventet.

Fem snakkiser du bør kunne henge med på

1. Skipark på Gråkallen

Nikkersadelen satte barkebrødet i halsen da det ble avgjort at det skal bygges slalåmanlegg og big jump i Bymarka. Motstanderne kjemper nok til Dovre faller mot det de anser som et uheldig inngrep i natur- og friluftsområdet.

2. «Kunst som er jævlig kjedelig»

Dette hardtslående sitatet ble ytrert av kunstner Håkon Bleken, som ikke er helt fornøyd med den kunsten som presenteres på Trondheim Kunstmuseum. Nå har utsagnet havnet på museets egen T-skjorte, noe den frittalende maleren ikke er spesielt begeistret for.

3. Torget i Trondheim

Lokalpolitikerne har endelig blitt enige om at Trondheims paradeplass, Torget, skal stå klart til 2020. Fremdeles er stedet en vindfull ørken som de fleste haster over, dog bilfritt og med hildringer i form av julemarked og matfestival.

4. Syklister vs. bilister

En del syklister og bilister er neppe skapt for diplomatiet. «Lobotomerte løkhoder som tror de eier veien», sier syklister om bilister. «Selvmordskandidater i trikot som tror de eier veien», sier bilister om syklister. Sjelden ferdig snakka i kommentarfeltet.

5. Rosenborg Ballklub

Hovedtrener Kåre kan gå i fred på Rema 1000 så lenge «Troillongan» i RBK leverer noenlunde.

10 spennende steder/opplevelser å besøke

1. Bymarka

Rull på deg trimtightsen og bli en frisksporter i Bymarka. «Fjellfie» fra Geitfjellet, rømmegrøt på Elgsethytta, randonnéetur med hodelykt på Gråkallen og nakenbad i Kobberdammen.

2. Sjøpromenaden

Strekket fra Skansenparken til Rockheim. Her kan du grille, bade og flanere med utsikt mot Fosenalpene. Svalestup fra «smultronstället» Sjøbadet er også en mulighet, men vis respekt for badefundamentalister som har gjennomlevd krigen.

3. Svartlamoen

Genuin «shabby chic» finner du i byens alternative bydel som i sin tid var bebodd av husokkupanter med nesering. Unngå kardinalfeilen ved å spørre etter Cola Zero og baconpølse i det lokale vannhullet Ramp. Pils og lammeburger derimot.

4. Solsiden

En perlerad av pizza og burgersjapper finner du på Aker Brygges lillebror i nord. Når sola skinner finner både syklubben fra Meråker og beibsen med Michael Kors-veske veien hit for en utepils. Heller åletrang jazz enn gloss? Gå på Dokkhuset.

5. Bakklandet

Blir Solsiden for yuppie, er Bakklandet området å henge en lørdag ettermiddag. Verneverdige trehus, low-FI restauranter og kafeer. Skuffkak på skeive Skydsstationen er et must. En spikersuppe av Crocs, kasjmir og italienske turister med boblevest.

6. Under Elgeseter bru

Det hender en er down & out, også i Trondheim – og et passelig sted å dyrke undergangsfølelsen er en filosofisk stund under Elgeseter bru, på Samfundetsiden. Her er du sikret skygge, til alle døgnets tider – og vær ikke overrasker om du får deppekompiser for livet.

7. Toppen av Blussuvollsbakken

Det hender en er skikkelig oppesen, også i Trondheim. Et passende sted å dyrke hybris er byens østlige topp. På Kvilhaugen rastet bøndene på vei hjem fra bytur, denne lørdagen arrangeres det årlige motbakkeløpet opp Blussuvollsbakken. Men det er fint å kvile og nyte utsikten herfra uansett om en har gått, sprunget eller busset.

8. Park-liv

Noen sverger til Småbergan, rundt festningen, andre til Marinen, mellom Domen og elva, noen til småparkene på Ila eller Buran. I Trondheim er selv de mest hektiske bygatene træge, men det er fint med pustehull likevel.

9. Bristol Conditori

Hippe kaffebarer og fine restauranter finner du alltids. Men er du ute etter et sted som favner Trondheims sjel går du hit – enten du er ute etter en halvliter eller en Napoleonskake og traktekaffe. Husk å betale for vann. Minimalisme er ikke stilen her.

10. Karbis

En har ikke skjønt Trondheim helt før en har skjønt magien ved et perfekt tilberedt karbonadesmørbrød. med eller uten speilegg, men alltid med brunet løk. Festvarianten er med agurk og tomat. På flere av de nevnte stedene vil du få ok karbis.

LES OGSÅ: Dette er RBK-spillernes favorittbøker: - Det eneste som er galt med Jo Nesbø er at han er Molde-supporter

10 konserter du bør få med deg i høst

1. Gabrielle – Storsalen 18. november

«Ring meg, handling foran ord». 32 åringen fra Bergen leverer låter som får selv den mest garvede østeuropeiske bygningsarbeider til å slå av radioen. Men Gabrielle har likevel blitt et kjent navn i musikk-norge, så for mange er nok dette en unnværlig høydare.

2. Tre Små Kinesere – Byscenen 4. november

Obligatorisk oppmøte for alle som trodde Trondheim bare handlet om rock. Med låter som «Agnar Mykle» og «Dørstokkmila» har det trønderske poporkesteret brent seg fast i minnet til de fleste.

3 Ole Ivars, Vassendgutane, Rune Rudberg band m.fl. – Olavshallen 15. september

Et uunnværlig arrangement for folk som setter pris på lystig musikk og folkelige tekster. Enten man er blodfan, eller overværer konserten med en smule ironisk distanse blir stemningen aldri dårlig med Rune Rudberg på scenen.

4. Lorde – Uka-teltet 19. oktober

For aller første gang setter newzealandske Lorde føttene på norsk jord. Med slagere som «Royals» og «Green Light» på CV-en, er alt duket for en vakker kveld med denne unge, men bråmodne singer-songwriteren som har tatt verden med storm.

5. Future – Uka-teltet 10. oktober

En annen knallsterk booking av Uka, og en av hiphopens aller største og sterkeste navn i 2017. Trap-pioneren Future har allerede hatt to topplasseringer på Billboard-albumlista i år, og fått en superhit med «Mask Off».

6. Motorpsycho – Verkstedhallen 16. september

I Trondheim kødder du ikke med byens alternative rockstolthet Motorpsycho. I september gir de ut dobbeltalbumet «The Tower», og uka etter feirer de begivenheten med konsert i Verkstedhallen på Svartlamon. Ifølge bandet selv den hardeste og tyngste plata de har laget på en god stund, så ta med ørepropper!

7. Astrid S – Storsalen, Studentersamfundet 25. oktober

Astrid S er blitt Trøndelags store popstolthet, og konserten i Samfundet ble utsolgt på utrolige 11 minutter. Konserten blir den aller første på en turné som både tar henne til resten av Norge og utlandet.

8. Luftforsvarets musikkorps – Byscenen 14. september

For dem som liker å marsjere taktfast gjennom gater og streder til lyden av fengende marsjer er dette midt i blinken. Sammen med Christiania mannskor framfører også korpset flere aldri innspilte verk av Edvard Grieg.

9. DDE – Olavshallen 15. og 16. desember

Det finnes vel knapt noe som er mer trøndersk enn D. D. E ., og som alltid holder bandet julekonsert. Riktignok er publikum en noe mindre beruset enn vanlig, men stemningen er desto bedre når Bjarne synger om julekortet han fikk fra noen han «itj hadde snakka med med på leng.»

10. Tønes 10. oktober / Stein Torleif Bjella 10. desember, begge Byscenen.

To iscenesettelser av den «ensomme norske bygdemannen» kommer til Trondheim i løpet av høsten med to måneders mellomrom. Innfallsvinkel og virkemidler er forskjellige, men den vemodige, svarte humoren har de til felles, Tønes og Bjella.

Fem teaterforestillinger verdt å se i høst

1. «Vildanden» av Henrik Ibsen, premiere på Trøndelag Teater 23. september

Selv om du studerer til byggingeniør eller lege, kan kulturell kapital være greit å ta med seg på livets landevei. Og hva er vel viktigere for dannelsen enn selveste Ibsen? Lite. «Vildanden» tar blant annet for seg livsløgnen som vi alle er så avhengige av. For som karakteren Doktor Relling hevder: «Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra ham med det samme».

2. «Juleevangeliet – The smash hit musikal», Trøndelag Teater 11. november

Selv om enkelte ropte om blasfemi, slo denne elleville, crazy versjonen av skoleforestillingen om Jesusbarnet an hos publikum i fjor. I år blir det reprise på hovedscenen.

3. Bastardfestivalen i regi av Teaterhuset Avant Garden, 20.–24. september

Den internasjonale teaterfestivalen er et årlig høydepunkt. Festivalen byr ofte på sjokkartede forestillinger som får besteborgerlige fruer til å sette Lipton-teen i halsen. I Mia Habibs forestilling «A song to…» er alle danserne nakne.

4. «Kan nokon gripe inn?», Riksteatret. Spilles i Orkanger, Verdal og Namsos i høst.

Musiker Stein Torleif Bjellas forestilling har høstet en hel haug med seks-ere og fem-ere hos anmelderne. Bjellas karakterer og musikk danner grunnlaget for stykket som handler om «vanlige folk» i et bygdesamfunn. Det er nok verdt å ta tog, buss eller bil ut av Trondheim for å få med seg dette.

5. «Viruset» av Jo Strømgren, Olavshallen 5. november

Danser, regissør og koreograf Jo Strømgren kommer fra Trondheim, men er av et internasjonalt format. Blandingen av listig historiefortelling, uforståelig språk og store doser dans er blitt Jo Strømgren Kompani sin signatur, og har befestet gjennom kompaniets turneer i nesten 60 land.

10 utesteder du trygt kan sjekke ut

1. Fire Fine

25-årsgrense. Gratis inngang. Quiz på onsdag, liveband på torsdag og DJ på lørdag. Sitteplasser både ute og inne. Lokalet har lounge-stil, i tillegg til dansegulv.

2. Søstrene Karlsen

23-årsgrense. Gratis inngang. Sitteplasser både ute og inne, i tillegg til dansegulv. Både ny og gammel musikk. – Her er det folk i alle aldre innom, sier driftssjef Eric Ström.

3. TAG

23-årsgrense. Gratis inngang. Lounge oppe og klubbkonserter nede. Musikken er RNB og soul. – Det er mest jenter som kommer hit, og her bør du ha på deg fine klær for å komme inn, sier daglig leder Lise Fjelly.

4. D12.

20-årsgrense. Gratis inngang torsdag, betaling fredag og lørdag. Har pianobar, lounge-plass og dansegulv. Spiller lounge- og 90-tallsmusikk.

5. Diskoteket

21-årsgrense. Betaling på lørdager, ellers gratis inngang. Blandet bar- og klubbkonseptet. Musikken som spilles er house blandet med soul og funk.

6. The Mint

20-årsgrense. Gratis inngang torsdag, betaling fredag og lørdag. Musikken som spilles er hits og house. Nattklubb-konsept. Dresskode.

7. Studio 26

20-årsgrense. Har en kjeller som er roligere og mer intim, og en etasje med nattklubb og dansegulv. Gratis inngang på torsdager, betaling fredag og lørdag.

8. Studentersamfundet

18-årsgrense for medlemmer og studenter, ellers 20-årsgrense på fredager og lørdager. Har konserter, kulturarrangementer, debatter, flere barer, en kafé og en restaurant. Ulik åpningstid på hvert lokale.

9. Downtown

20-årsgrense. Åpent alle dager unntatt søndag. Utestedet har tre konsepter: nattklubb med DJ, pianobar og partybar med 90- og 2000-tallshits. Betaling fredag og lørdag.

10. Bar Circus

20-årsgrense. Gratis inngang. Rock and roll-musikk. Åpent hver dag utenom mandag. Kaller seg et vorspiel-konsept. Flest studenter på besøk i ukedagene.

Fem musikkscener du bør følge med på

1. Byscenen

Byscenen ble den halvstore scenen byen lenge savnet, og har slått seg opp med et konsertprogram som hver sesong leverer kvalitet i et stort spekter – fra metal til korps og det meste imellom.

2. Studentersamfundet

Det Runde Røde holder koken, med tre scener av ulik størrelse for konserter med alt fra internasjonale toppnavn til lokale helter. Ekstra livlig under Uka, men bra trøkk også i mellomår.

3. Olavs pub

En brun pub for studenter som liker å vanke med mennesker på over 50 år. I tillegg til obskure dansebandkonserter kan Olavs pub by på Stand-up og gratis lørdagsjazz.

4. Dokkhuset

Lekestue for byens alltid boblende jazzmiljø, og sentrum både for Jazzfest i mai og Trondheim Kammermusikkfestival i september/oktober. Også med et solid helårsprogram i beslektede sjangre, med norske og internasjonale navn.

5. Moskus

En av byens minste barer, like fullt med et kresent konsertprogram som spesielt evner å trekke gode, alternative americana-navn opp av hatten. Men vær på hugget, her blir det alltid utsolgt.

Fem ting du må vite om bussen i Trondheim

1. Her får du kjøpt busskort.

Det aller enkleste alternativet er å fikse via AtBs hjemmesider, men hvis du er nettløs finnes det andre alternativer. Du kan ta turen til et av AtBs kundesentre, som du finner i Kongens gate og Trondheim sentralstasjon.

2. App

Lurer du på når bussen går? Hvilken buss du burde ta? Eller vil du kjøpe en enkeltbillett med mobilen? Det finnes apper for sånt! Det er bare å søke etter AtB i din foretrukne app-kiosk og velge og vrake mellom ruteplanleggere, sanntidsinformasjon, med mer.

3. Billettkontroller

For mange kan det friste å prøve lykken uten bussbillett. Det anbefales ikke. AtB har varslet at de skal trappe opp billettkontrollene, og det kan bli en svært dyr tur hvis du blir tatt.

4. Nattbussen

Har du vært ute på byen og må ha skyss hjem? Da kan du slenge deg på nattbussen. Det er totalt 14 forskjellige nattbuss-ruter som kan frakte deg hjem fra byen.

5. «Regler»

AtB har en liste med 17 punkter, som kan være greit å ha i bakhodet før du går om bord i bussen. Hold minst én meters avstand til buss i bevegelse, ikke snakk høylytt i telefonen og gi sitteplassen din til noen som trenger det mer, er noen av punktene AtB trekker fram.

10 historiske steder du bør kjenne til

1. Det gamle rådhuset.

En del av Trondheim Folkebibliotek, med kirkeruin og kirkegård/skjeletter fra middelalderen.

2. Kristiansten festning.

Har sikret Trondheim siden 1680-tallet. En fint sted å få oversikt.

3. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Byavdeling med et større antall gamle hus som er flyttet fra Trondheim sentrum.

4. Erkebispegården.

Middelaldermuseum, Rustkammeret og Riksregaliene.

5. Olavsbrønnen/Oktogonen

Ligger i Nidarosdomens eldste del. Benytt gudstjenestene for et besøk; de er gratis.

6. Domkirkegården.

Fredet kirkegård med mange gamle lokale kjendiser og mye personalhistorie.

7. Sparebankkjelleren.

Middelaldersk kirkeruin i Søndre gate. (PS: i en enda mørkere del av kjelleren: Kjell Erik Killi Olsens «Salamandernatten».)

8. Norsk Rettsmuseum.

Konsentrert grøss og gru i byens gamle kriminalasyl ved Ilen kirke.

9. Sukkerhuset på Kalvskinnet.

Stort synlig minne om 1700-tallets slavehandel/sukkerimport + lokal ølhistorie, E.C. Dahls bryggeri fra 1856.

10. Fosenkaia med Gulskuret.

Gammel kyst- og båtkultur, lukt av tjære og smak av øl.

LES OGSÅ: - Jeg har fått sparken fra NRK 15 ganger