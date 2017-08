Betaling for å besøke Elvis' grav skuffer fansen

Kraftige reaksjoner etter at Trump snudde igjen

«Christiansen skriver suveren prosa, i poetiske setninger som jeg aldri har lest før.»

Saken oppdateres.

I år, som markerer 40 år siden kongen av rock døde, koster det fansen 28,75 dollar, omkring 230 kroner, å besøke graven hans.

Fred Schwarz har vært Elvis-fan i lang tid. Han og kona har besøkt graven flere ganger.

- Jeg så fram til å dra dit i år, og så kommer de opp med alt dette. Jeg har ikke lyst til å dra til Memphis lenger, sier Schwarz.

Graceland utvidet

Alle besøkende må denne uka kjøpe et armbånd for å gå opp den lange oppkjørselen og forbi graven til Elvis og hans slektninger, opplyser Graceland.

Graceland drives av Elvis Presley Enterprises, og sier de forventer store folkemengder under den årlige feiringen. Armbåndet vil også gi tilgang til et nytt underholdningskompleks på Graceland som skal ha kostet over 350 millioner kroner.

Anthony Stuchbury fra England har besøkt Memphis over 20 ganger. Han liker ikke de nye taktene fra selskapet bak Graceland.

- Prisutviklingen har skapt så mye friksjon. Det splitter fansen, sier han.

Døde som 42-åring

På 50-tallet fikk Elvis musikkverdenen til å knake med sin banebrytende stil. Da han døde 16. august i 1977 var han 42 år, og på slutten kastet misbruk og helseproblemer en skygge over stjernen.

Elvis-uka varer fram til 19. august.

