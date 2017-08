- Valgkamp er bare bløff og sirkus

Saken oppdateres.

Fra torsdag 10. august kunne du forhåndsstemme, og forfatteren var en av de første som møtte opp sammen morgen, i hovedbiblioteket i Trondheim, for å gjøre sin borgerplikt.

- Jeg synes det er helt suverent å forhåndsstemme, da slipper jeg å irritere meg så mye under valgkampen. Slipper å henge meg oppi det latterlige valgflesket politikerne greier å lire av seg. Det meste er jo bløff, strategi og renhekla løgn – ikke politikk. Dette har null – zero – troverdighet. I stedet kan jeg kose meg med det som valgkamp nettopp er, nemlig show og underholdning. Dette er som Kardashian-søstrene for meg, sier Anne B. Ragde.

Blir kvalm

Hun er ukens gjest i Adresseavisens podkast Omadressert, og hjemme hos seg selv i Fjordgata drøfter hun nettopp valgkamp, studentbyen Trondheim, sin ferskeste roman «Liebhaberne» og debatten rundt virkelighetslitteratur sammen med tre av Adresseavisens kommentatorer.

Et eksempel på uholdbare løfter i valgkampens hete, er Arbeiderpartiets løfte om 3000 nye lærere i 1–4 trinn i grunnskolen, mener Ragde.

- Høres fint ut det, men hvor skal de hente de 3000 lærerne fra, spør hun retorisk og skratter.

Når partidebattene kommer inn på eldreomsorg, skrur hun ned lyden på radioen.

- Jeg blir kvalm. Støre & co. har ikke greid å gjøre noe bra for eldreomsorgen på åtte år, så ikke kom til meg og snakk om eldreomsorg.

- En anelse IQ

- Hva har du selv stemt?

- Det er hemmelig valg, så jeg kommer på ingen måte til å si noe om hva jeg har stemt. Men jeg kan jo avsløre at jeg har vært innom en haug med ulike parti i årenes løp. Høyre, Venstre og da jeg var ung småbarnsmor og var opptatt av barnehagepolitikk stemte jeg SV. Da jeg testet en valgomat, havnet jeg til og med på Senterpartiet. Og det skyldes at jeg er av bondeslekt, er opptatt av Distrikts-Norge og motstander av sentralisering. Jeg begriper ikke at et oppegående menneske med en anelse IQ vil slå sammen politidistrikt, sykehjem og skoler. Alle vet at det blir dårligere, likevel skjer det igjen og igjen.

- Hvilke tanker har du om rovdyrpolitikk?

- Rovdyr vil vi ha i Norge. Det er ingen menneskerett å drive med sau og sende dem på utmark der det er ulv. Når ulven kommer spaserende fra Sverige skjønner den jo ikke at den helst bør holde seg borte fra de norske grensestrøkene. Det må gå an å tilpasse seg og tenke nytt.

