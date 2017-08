«Kongens nei» beste norske film i 2017

- Vi gir oss ikke før noen mener at nå er det mye surr på de to gamlingene

I tillegg til å bli året til årets beste kinofilm i Norge i 2017, fikk «Kongens nei» også prisene for blant annet beste manus, filmeffekter og klipp. Dessuten fikk Karl Markovics fikk prisen for best birolle for sin tolkning av rollen som det tyske sendebudet til Norge, Cürt Brauer.

Filmen om hvordan kong Haakon idet tyskerne invaderte Norge i 1940, nektet å overgi landet og la ut på en halsbrekkende flukt nordover, tok til sammen hele åtte Amanda-priser under årets filmfestival i Haugesund.

Filmen var nominert til tolv priser, hvilket er Amanda-rekord i antall nominasjoner.

Erik Poppe har regien. Filmen er produsert av Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox.