- Jeg husker publikum sang mye, og at det var mange vakre kvinner der

- Vi gleder oss skikkelig til å komme tilbake til Trondheim, sier Scott Holiday over en knitrende telefonlinje.

Sammen med resten av Rival Sons spiller han på Pstereofestivalen lørdag.

Mens de i Europa stort sett spiller på festivaler, turnerer de USA med showet Teatro Fiasco sammen med New York-gruppa The London Souls, poeten og komikeren Derrick Brown og Dj Howie Pyro.

- Det blir som et multimedia-show med elementer fra spoken word, poesi og burlesque, med videoer på veggene og mye som foregår samtidig. Det er veldig gøy, sier Holiday, som også er Hare Krishna-prest.

Trondheimsvenner

Siden debuten i 2009 har bandet fra Long Beach, California blandet blues, soul og rock'n'roll til en saftig cocktail som har gitt dem mye oppmerksomhet internasjonalt, men kanskje særlig i Skandinavia.

De har besøkt Norge flere ganger, sist i fjor sommer. Da de spilte i Studentersamfundet i 2015, solgte de ut billettene på 16 minutter.

- Det røde, runde huset? Det er alltid moro å spille for studenter. Jeg husker publikum var veldig med og sang mye, og at det var mange vakre kvinner der. Dere har spesielt vakre kvinner i Trondheim, sier Holiday, og legger til at han ikke kan vente med å komme tilbake.

- I California vet alle hvor Oslo er, men ingen hvor Trondheim er. Det er et sted vi aldri tenkte vi skulle spille. Noe av det beste med denne karrieren er at vi får et forhold til folk over hele verden, slik at vi kan komme tilbake og spille flere ganger. Jeg kjenner ingen som har vært så mye i Norge som oss.

Savner barna

Det verste med å turnere, sier Holiday, er å være borte fra barna så lenge om gangen.

- Det er ekstremt vanskelig. Før brukte jeg å tulle med det, det gjør jeg ikke lenger. Samtidig har vi en usedvanlig karriere og mulighet, og spesielt mine barn - som er litt større - er klar over det. De skjønner at pappa må gjøre det han må, og at det er ualminnelig, sier han.

- Jeg lærer barna mine at man ikke nødvendigvis trenger å velge som alle andre. Man kan gjøre noe bisart, som å bli gitarist og dra på turné over hele verden. De må følge drømmene sine, være klar over alle mulighetene som finnes.

Kjenner Torgeir Waldemar

Da Rival Sons spilte på Sentrum scene i Oslo i vinter, ble Holiday kjent med musikeren Torgeir Waldemar. De hang ute en hel kveld og er siden blitt gode venner.

Et karrierehøydepunkt for gitaristen, var da de i fjor var med Black Sabbath på deres avskjedsturné.

- Det var galskap og en stor ære, det føltes nesten som en drøm. Da jeg var ung var det ingenting jeg ville heller enn å snakke med Tony Iommi, og plutselig var jeg der. Tenåringen i meg var veldig fornøyd.

Konserten på Pstereo i Trondheim ser ut til å bli den siste gruppa gjør på turneen, før de fortsetter arbeidet med ny plate som er ventet utgitt tidlig i 2018.

