Trondhjemmer ble beste nordmann i dronningens musikkonkurranse

Bass-barytonen Valle var en av 12 deltagere som nådde semifinalen i Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse. Der sa det stopp, men 25-åringen stakk av med Ingrid Bjoner-stipendet, 75 000 kroner som går til beste nordmann i konkurransen.

Christian framførte en arie fra operaen Iolanta av Tsjajkovskij.

Vinner fra Sør-Korea

Finalen ble avholdt fredag kveld i form av en konsert i Operaen i Oslo. Fem finalister fra fire land nådde finalen, og vinneren av konkurransen ble den sør-koreanske tenoren Seungju Bahg. Dronningen delte selv ut prisen.

I tillegg til Christian Valle stilte Norge også med mezzosopranen Lilly Jørstad.

Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse er en anerkjent sangkonkurranse for talentfulle unge sangere under 33 år. I år var det rekordmange søkere til konkurransen. Totalt 37 sangere fra 20 nasjoner deltok.

Begynte i Nidarosdomens guttekor

Christian Valle vokste opp på Brundalen, og senere flyttet familien til Ranheim. Da han var sju begynte han som sopran i Nidarosdomens guttekor.

- Det ble til sammen elleve år, to år som aspirant og ni år i hovedkoret. Å synge i guttekoret er ikke bare sang og kunst, man lærer først og fremst å være disiplinert og blir godt oppdratt. Det er som å være del av en stor familie, og man må så klart like å synge og være dedikert.

Etter ungdomsskolen gikk han hos sangpedagog på Katedralskolen, og etter et år på folkehøgskole kom Christian inn på Guildhall School of Music and Drama i London.